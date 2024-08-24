Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Лист Путіну до Дня Незалежності України

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна розпочинає нову главу в своїй історії
фото з відкритих джерел

«Ви увійдете в історію як людина, яка зробила найбільше для формування української нації»

Цей текст я написав в жовтні 2021 року. І сьогодні в День Незалежності він мені здається дуже влучним.

Ваші увазі скорочена версія:

володимире володимировичу,

у липні ви опублікували статтю про «Історичну єдність українців і росіян». Вже тоді я мав для вас особливу новину, але оскільки хотілось дати вам дуже обгрунтовані відповідь, то вирішив почекати з її публікацією. Тепер коли ми завершили наше масштабне дослідження «Хто ми: портрет українців - очима українців» – я можу це зробити.

Так-от, я маю повідомити вам дуже важливе відкриття – ви не увійдете в історію як «збирач російських земель» чи «відновлювач російської величі». Ви увійдете в історію як людина, яка зробила найбільше для формування української нації. Такий ось парадокс: людина, яка переконувала всіх, що українська нація продукт австрійського генштабу – зробила найбільший історичний внесок в формування нашого народу. Ми, звісно, не поставимо вам за це пам’ятник, але це страшний тягар, з яким ви будете помирати, спостерігаючи, як після формування нашої нації, формується наша держава.

Це відкриття не просто моя голослівна заява, це факт, який буде детально доведений нижче. Але я не буду доводити це спірними історичними дискусіями. На жаль, я, як і ви, знаю, що історія часто підробляє обслуговуючи переможців. Зрештою, мені достатньо того, що такі світові історики як Лорен Ріс відкрито назвали вас брехуном. Я ж доведу це вам на підставі дослідження, яке провів Український інститут майбутнього «Хто ми: портрет українців очима українців».

[...]

Продовжуючи тему цінностей, ми поцікавились, які цінності українці б визнали європейськими, серед них, зокрема: 37% – назвали свободу слова, 31% – рівність всіх перед законом, 25% – захист приватної власності, 25% – верховенство права. Це вже не просто не про «один народ» – це вже про різні цивілізації. У своїй статті, ви звинуватили нас в тому, що ми проект «Антиросія», але наші нові цінності свідчать, що ми є проектом «Захід». Тому станом на сьогодні, сами ви перетворили Росію на проект «Антизахід», в якому Україна вже ніколи не зможе взяти участі.

[...]

Нації створюються століттями, і ми не виняток. Сотні роки пішли на те, щоб ми стали повноцінною європейською нацією. Завдяки вашій агресії нам вдалось успішно завершити цей процес за останні 7 років. Ми чітко зрозуміли нарешті, хто наш справжній ворог, чим ми від нього відрізняємося і чому ніколи не бути нам разом. Питання, які десятками років роздирали наше суспільство – отримали відповіді з першими вашими солдатами в Криму.

Перед нами ще стоїть багато викликів. Не маючи єдиної нації, нам так і не вдалось збудувати сильні державні інституції. Наші політики останні 30 років здебільшого нагадували пуделів (за висловленням Бісмарка), які не знали хто їх господар і куди їм бігти. Але цей період дійшов свого завершення. Хто б не був при владі в Україні, він може рухатись тільки в одному напрямі – на Захід. Хто б і як не намагався здати наші національні інтереси, з 2014 він буде закінчувати так, як ваш останній прихвостень Янукович. Урок, який ще вам тільки належить вивчити: ви маєте справу в Україні не з Порошенком чи Зеленським, ви маєте справу з народом, у якого нарешті виріс хребет, і щоб зламати його потрібні зовсім інші сили, чим зламати хребет якимось нашим політикам.

На завершення. Україна розпочинає нову главу в своїй історії. Завершивши процес націєтворення, ми переходимо до будівництва наших українських політичних інститутів. А це означає, що в наступні десятиліття ми розбудуємо ефективне управління, сформуємо нову політичну еліту, і отримаємо при владі справжніх державників. В цей же час ваша імперія буде дряхліти разом з вами, і вашим панічним страхом втратити владу. Нам не буде легко, бо ви вже точно не сидітимете без діла. Але всі ваші зусилля будуть приносити вам протилежні результати. Історія прирекла вас на страшну цілком заслужену муку – дивитись як росте міцніє і розвивається держава, яку ви прагнули знищити понад усе.

Без поваги,
Віктор Андрусів

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна День Незалежності Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський
Куди прямує індійський слон? Післямова до візиту Моді
Сьогодні, 06:50
В іноземному сегменті Telegram знайдено майже 800 проросійських каналів на 30 мовах
Telegram – проблема не тільки України, а й усього світу Гібридна війна
7 серпня, 16:03
За словами Сирського, РФ має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис.
Сирський пояснив, у чому перевага РФ на фронті
24 липня, 10:13
Пані Лідія - етнічна українка, яка проживає на Курщині та підтримує дії українських військових
«Його всі лають»: жителька Курщини, яка пережила Другу світову, висловилась про Путіна
14 серпня, 09:49
Процес деколонізації у Харкові відбувається згідно Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»
Перейменування вулиць у Харкові: затверджено назви, які спровокували скандал
26 липня, 16:34
Володимир Зеленський та Рустем Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості
Міноборони уклало важливі угоди для ЗСУ: деталі
30 липня, 14:43
Воїни взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат»
Спецпризначенці СБУ взяли у полон понад сотню російських солдатів (фото, відео)
15 серпня, 10:52
Збройні сили перетнули кордон на бронетехніці у районі села Колотилівка Білгородської області
Білгородщина була більш готовою до наступу ЗСУ, ніж Курщина – The Washington Post
16 серпня, 12:42
Молодший сержант Сергій Янчук був командиром інженерно-саперного відділення
Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаймо Сергія Янчука
15 серпня, 09:00

Віктор Андрусів

Лист Путіну до Дня Незалежності України
Лист Путіну до Дня Незалежності України
Курська операція загнала Путіна у глухий кут
Курська операція загнала Путіна у глухий кут
Війна на території Росії. Плюси та мінуси
Війна на території Росії. Плюси та мінуси
Підпали автівок військових. Що з цим робити?
Підпали автівок військових. Що з цим робити?
Операція в Курській області. Чи є перспективи зі стратегічної точки зору?
Операція в Курській області. Чи є перспективи зі стратегічної точки зору?
Обмін в'язнями. Чи значить це, що скоро переговори?
Обмін в'язнями. Чи значить це, що скоро переговори?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
30K
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
27K
«Укрнафта» забрала свої 5 млн донату з фонду «Охматдиту»: у чому причина
21K
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Вчора, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Вчора, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua