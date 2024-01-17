Німецька опозиція вимагає надати Україні крилаті ракети Taurus

Опозиція в Бундестазі передбачає змусити членів урядової коаліції висловити свою позицію щодо надання Україні крилатої ракети Taurus

Німецька опозиційна партія Християнсько-демократичний союз хоче, щоб питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus було винесено на голосування у Бундестазі. Про це заявив лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц, передає ntv.

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Голосування має відбутися після доповіді уповноваженої з питань оборони Єви Хьогль від Соціал-демократичної партії Німеччини.

«Ми оцінюємо ситуацію в Україні як все більш критичну», – сказав Мерц.

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Він вважає, що українські військові зараз не мають «жодної перспективи» відтіснити російські війська. Крилаті ракети Taurus могли б зробити свій внесок.

Мерц закликав проголосувати за передачу ракет тих членів уряду, які нещодавно висловилися за постачання Taurus.

Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

Нагадаємо, експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію німецького уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus.

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Раніше повідомлялося, що у Німеччині росте тиск на канцлера Олафа Шольца з різних політичних спрямувань щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території Росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі українським захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.



