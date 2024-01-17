Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німецька опозиція вимагає надати Україні крилаті ракети Taurus

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німецька опозиція вимагає надати Україні крилаті ракети Taurus
фото з відкритих джерел

Опозиція в Бундестазі передбачає змусити членів урядової коаліції висловити свою позицію щодо надання Україні крилатої ракети Taurus

Німецька опозиційна партія Християнсько-демократичний союз хоче, щоб питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus було винесено на голосування у Бундестазі. Про це заявив лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц, передає ntv.

Голосування має відбутися після доповіді уповноваженої з питань оборони Єви Хьогль від Соціал-демократичної партії Німеччини.

«Ми оцінюємо ситуацію в Україні як все більш критичну», – сказав Мерц.

Він вважає, що українські військові зараз не мають «жодної перспективи» відтіснити російські війська. Крилаті ракети Taurus могли б зробити свій внесок.

Мерц закликав проголосувати за передачу ракет тих членів уряду, які нещодавно висловилися за постачання Taurus.

Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

Нагадаємо, експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію німецького уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. 

Раніше повідомлялося, що у Німеччині росте тиск на канцлера Олафа Шольца з різних політичних спрямувань щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території Росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі українським захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.

 
 

Теги: Німеччина партії військові Україна опозиція Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
4 сiчня, 21:00
У Білгороді пошкоджено понад 30 автомобілів
«Бавовна» у Білгороді, США скликають Радбез ООН через дії Росії: головне за ніч
5 сiчня, 07:30
Через атаку ворожих дронів у Дніпрі пошкоджено житлову будівлю та знищені легкові автомобілі
Атака на Дніпро, польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску: головне за ніч
7 сiчня, 06:50
Український сапер використовував творчий підхід у боротьбі з ворогом
Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму
21 грудня, 2023, 09:00
Фіцо заявив, що не надаватиме Україні військову допомогу
Проросійський прем'єр Словаччини зробив скандальну заяву про війну
23 грудня, 2023, 16:16
США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл
США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл
26 грудня, 2023, 08:22
Чехія запровадила низку змін для біженців з України
Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі
4 сiчня, 23:00
Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон.
Пройшли разом «Азовсталь» та полон: звільнені військові заручилися (відео)
4 сiчня, 14:02
Федорів зазначає, що Ольга Кравченко може стати директором юрдепартаменту митної служби
Подруга Табачника, яку звільнено з Мінрегіону, може отримати нову посаду
3 сiчня, 21:06

Політика

Німецька опозиція вимагає надати Україні крилаті ракети Taurus
Німецька опозиція вимагає надати Україні крилаті ракети Taurus
Байден та Шольц обговорили подальшу підтримку України
Байден та Шольц обговорили подальшу підтримку України
Макрон прибуде до України з візитом. ЗМІ повідомили деталі
Макрон прибуде до України з візитом. ЗМІ повідомили деталі
Зеленський та Дуда провели зустріч у Давосі: подробиці
Зеленський та Дуда провели зустріч у Давосі: подробиці
Допомога Україні: Байден збирає членів Конгресу для проведення переговорів
Допомога Україні: Байден збирає членів Конгресу для проведення переговорів
Ще одна країна ЄС підтримала блокування Орбаном €50 млрд для України
Ще одна країна ЄС підтримала блокування Орбаном €50 млрд для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
46K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
15K
Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі в Давосі
13K
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів
11K
«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
7429
Збиття російського А-50. У Росії назвали кількість загиблих льотчиків

Новини

17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
15 сiчня, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
15 сiчня, 14:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua