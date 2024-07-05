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Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом: що передбачає

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом: що передбачає
Нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження
фото з відкритих джерел

Нещодавно Україна дозволила репатріацію дивідендів та погашення зовнішніх позик

Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – це передбачає оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом. Про це йдеться у звіті МВФ.

«Ми й надалі будемо пильними, продовжуючи виконання дорожньої карти лібералізації валютної політики в рамках нашої Стратегії для збереження макроекономічної стабільності. Щоб забезпечити ефективність наших зусиль щодо лібералізації, ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією, в тому числі за допомогою даних на рівні банків», – йдеться у звіті.

Як зазначає МВФ, нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження, дозволивши репатріацію дивідендів та погашення зовнішніх позик. Такі реформи спрямовані на покращення інвестиційного середовища та сприяння залучення капіталу в Україну враховуючи оцінки макроекономічних умов та перспектив. 

Нагадаємо, що Україна отримала транш у розмірі $2,2 млрд від Міжнародного валютного фонду, схвалений 28 червня. За словами прем'єра, перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд затвердив виділення Україні траншу розміром у $2,2 млрд, які спрямують на підтримку державного бюджету.

Також у травні Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд. За словами Шмигаля, Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду, тож Україна отримає $2,2 млрд, після затвердження Виконавчою радою МВФ.

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, що Україні потрібно $42 млрд бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися проти РФ.

До слова, у серпні спливає термін боргових канікул для України за єврооблігаціями. Утримувачі єврооблігацій збираються вимагати виплат від України і недосягнення нової угоди може загрожувати дефолтом за цими зобов’язаннями.

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Теги: МВФ Україна економіка валюта гроші

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