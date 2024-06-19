Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кандидат на посаду прем'єра Франції проти відправки в Україну далекобійної зброї і війська

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кандидат на посаду прем'єра Франції проти відправки в Україну далекобійної зброї і війська
Марін Ле Пен вважають де-факто лідеркою «Національного об'єднання», президентом якого є Жордан Барделла
фото: Christian Hartmann, Reuters

Претендент на посаду прем'єра підтримує лише надання боєприпасів та обладнання, необхідних для утримання фронту

Президент французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Жордан Барделла заявив, що не надсилатиме в Україну далекобійну зброю та французьких військових, якщо він стане наступним прем’єр-міністром країни. Про це він сказав журналістам, цитують Politico та Reuters.

За його словами, ризик ескалації надто реальний, саме тому він не буде надсилати Україні ракети великої дальності, які дають можливість бити по території Росії.

«Я хочу, щоб Україна мала у своєму розпорядженні боєприпаси та обладнання, необхідні їй для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться, тобто надсилання техніки, яка може мати наслідки ескалації у Східній Європі», – вважає Барделла.

Також він виступив проти ідеї президента Емманюеля Макрона щодо відправлення в Україну французьких військових. Водночас у Reuters додали, що навіть якщо «Національне об'єднання» очолить уряд Франції, Емманюель Макрон залишиться президентом і главою французької армії. 

Нагадаємо, останні заяви президента Франції щодо можливої відправки солдатів до України суттєво розчарували громадян країни. Так популярність прем'єра Франції Габріеля Атталя впала через два місяці після його призначення, але все ж таки значно вища, ніж у президента Еммануеля Макрона. Про це свідчать дані відразу двох нових опитувань, повідомляє Le Figaro.

Водночас через день після того, як президент Франції Емманюель Макрон оголосив дострокові вибори, дві провідні ультраправі сили країни проводять переговори про можливе об'єднання для формування наступного уряду. Про це повідомляє Politico.

Головна кандидатка на виборах до Європарламенту від ультраправої партії «Реконкіста» Маріон Марешаль в понеділок, 10 червня, зустрілася з де-факто лідеркою «Національного об'єднання» Марін Ле Пен, і президентом цієї партії Жорданом Барделлою, щоб обговорити потенційний альянс.

Читайте також:

Теги: вибори партії Україна боєприпаси президент переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Вінниччині є влучання в житловий будинок
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Олаф Шольц, на відміну від Еммануеля Макрона, не збирається розпускати парламент
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
Україна отримала ракети до системи ППО
Британія оприлюднила перелік озброєнь та обладнання, які отримала Україна у травні
20 травня, 02:34
Патрік Райдер заявив, що США не дозволяли ЗСУ завдавати ударів по території РФ американською зброєю
Пентагон прокоментував прохання України дозволити бити по РФ зброєю США
22 травня, 06:45
У Білому домі вже «пішов процес» щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю
У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ
26 травня, 14:18
Українці готуються атакувати окупантів
Удари ЗСУ по Росії можуть початися за кілька годин чи днів – The New York Times
31 травня, 14:12
Законопроєкт передбачає комплектування Військової поліції за рахунок ЗСУ (не більш ніж 1,5% чисельності Збройних Сил)
Міноборони прокоментувало законопроєкт про створення Військової поліції
1 червня, 01:33
Наразі тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин правопорушення
У Києві група підлітків напала на іноземця: стали відомі деталі інциденту
17 червня, 10:48
Риксдаг проголосував за оборонну угоду DCA
Швеція дала доступ США до низки своїх військових об'єктів
Сьогодні, 09:05

Політика

Кандидат на посаду прем'єра Франції проти відправки в Україну далекобійної зброї і війська
Кандидат на посаду прем'єра Франції проти відправки в Україну далекобійної зброї і війська
Союзники обговорюють, які зобов'язання надати Україні для вступу в НАТО
Союзники обговорюють, які зобов'язання надати Україні для вступу в НАТО
До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна міжнародна організація
До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна міжнародна організація
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)
Росія перекинула майже все військо з фінського кордону в Україну (фото)
Росія перекинула майже все військо з фінського кордону в Україну (фото)
Пхеньян зобов'язався офіційно допомагати Москві воювати проти України
Пхеньян зобов'язався офіційно допомагати Москві воювати проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
17K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
7067
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6746
Перша країна в Євросоюзі розпочала видобуток урану
4899
ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї – ISW

Новини

Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Сьогодні, 14:42
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua