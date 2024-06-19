Кандидат на посаду прем'єра Франції проти відправки в Україну далекобійної зброї і війська

Претендент на посаду прем'єра підтримує лише надання боєприпасів та обладнання, необхідних для утримання фронту

Президент французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Жордан Барделла заявив, що не надсилатиме в Україну далекобійну зброю та французьких військових, якщо він стане наступним прем’єр-міністром країни. Про це він сказав журналістам, цитують Politico та Reuters.

За його словами, ризик ескалації надто реальний, саме тому він не буде надсилати Україні ракети великої дальності, які дають можливість бити по території Росії.

«Я хочу, щоб Україна мала у своєму розпорядженні боєприпаси та обладнання, необхідні їй для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться, тобто надсилання техніки, яка може мати наслідки ескалації у Східній Європі», – вважає Барделла.

Також він виступив проти ідеї президента Емманюеля Макрона щодо відправлення в Україну французьких військових. Водночас у Reuters додали, що навіть якщо «Національне об'єднання» очолить уряд Франції, Емманюель Макрон залишиться президентом і главою французької армії.

Нагадаємо, останні заяви президента Франції щодо можливої відправки солдатів до України суттєво розчарували громадян країни. Так популярність прем'єра Франції Габріеля Атталя впала через два місяці після його призначення, але все ж таки значно вища, ніж у президента Еммануеля Макрона. Про це свідчать дані відразу двох нових опитувань, повідомляє Le Figaro.

Водночас через день після того, як президент Франції Емманюель Макрон оголосив дострокові вибори, дві провідні ультраправі сили країни проводять переговори про можливе об'єднання для формування наступного уряду. Про це повідомляє Politico.

Головна кандидатка на виборах до Європарламенту від ультраправої партії «Реконкіста» Маріон Марешаль в понеділок, 10 червня, зустрілася з де-факто лідеркою «Національного об'єднання» Марін Ле Пен, і президентом цієї партії Жорданом Барделлою, щоб обговорити потенційний альянс.