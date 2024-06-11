Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, коли ЄС розпочне перемовини з Україною про вступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли ЄС розпочне перемовини з Україною про вступ
За словами Зеленського, Україна розраховує на відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Станом на зараз Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в ЄС»

На сьогоднішній день  Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС. Україна розраховує на затвердження переговорної рамки і відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024.

«Станом на зараз Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в ЄС. Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок, які дає Європа, і це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями», – сказав Зеленський.

Також цю інформацію підтвердила і президентка Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

«Україна виконала всі кроки, які ми прописали, які ми сформулювали. І тому ми віримо, що Європейський союз повинен розпочати перемовини про вступ уже до кінця цього місяця», – заявила президент Єврокомісії.

В кінці вона додала, що ЄС є домівкою, як для Харкова, так й для України загалом.

Нагадаємо, раніше Financial Times написала, що Європейська комісія рекомендує почати переговори про вступ України, а також Молдови до спільноти цього місяця, але Угорщина може стати на заваді. Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ з Україною в ЄС цього місяця, намагаючись продемонструвати підтримку зруйнованій війною країні до того, як Будапешт перейме на себе ротаційне головування в блоці, повідомили три джерела, знайомі з цим питанням.

Раніше йшлось про те що, країни Євросоюзу наголошують, що Рада ЄС повинна не пізніше червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови. Чехія ініціювала лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. 

Читайте також: Дюжина країн ЄС закликали почати в червні переговори про вступ з Україною
Теги: Європейський союз Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Франції заявив про створення коаліції з кількох країн, які готові навчати військових ЗСУ на території України
Макрон зробив заяву щодо відправки в Україну військових інструкторів
7 червня, 22:12
Нардепи нагадали, що ЄС вже ввів санкції проти деякої металопродукції з РФ
Депутати ПАРЄ вимагають від ЄС посилити санкції проти металургії Росії
7 червня, 17:18
Не тільки українські біженці звертаються за допомогою до Естонії
У естонських центрах прийому біженців зафіксовано рекордну кількість росіян
5 червня, 05:30
Українські чиновники стурбовані можливою активізацією російських військ на Золочівському напрямку
Аналітики повідомили, що Росія може розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку
2 червня, 05:02
Кудрицький прогнозує, що атомна енергетика залишиться основою української генерації, але будуть розвиватися відновлювальні джерела енергії – сонячні та вітрові електростанції
Зелена і розподілена енергетика за два-три роки можуть компенсувати знищені потужності – глава «Укренерго»
28 травня, 14:15
Президенти Франції та Німеччини зустрілись у Берліні
Франція та Німеччина завтра обговорять нову підтримку для України
27 травня, 09:29
Глава Пентагону відкрив засідання «Рамштайн»
«Рамштайн-22»: глава Пентагону відкрив засідання з питань оборони України
20 травня, 15:42
Президентка Молдови зауважила, що підтримка для України на тлі агресії РФ – це і допомога Молдові
Молдова планує стати «стратегічним хабом» для відновлення України – Санду
18 травня, 09:47
Інфляційні тенденції за квітень 2024 року
Інфляція в українській економіці: Нацбанк змушений переглядати стратегію
15 травня, 08:55

Політика

Стало відомо, коли ЄС розпочне перемовини з Україною про вступ
Стало відомо, коли ЄС розпочне перемовини з Україною про вступ
Саміт миру та відновлення України: Зеленський зустрівся із президентом Німеччини
Саміт миру та відновлення України: Зеленський зустрівся із президентом Німеччини
Зеленський у Берліні назвав найбільшу стратегічну перевагу окупантів
Зеленський у Берліні назвав найбільшу стратегічну перевагу окупантів
Медведчук знову намагався поновити свідоцтво адвоката: суд ухвалив рішення
Медведчук знову намагався поновити свідоцтво адвоката: суд ухвалив рішення
Хто зливав інформацію з НАБУ. Директор Бюро зробив заяву
Хто зливав інформацію з НАБУ. Директор Бюро зробив заяву
Глава Хмельниччини відповів любителям футболок «Ухилянт» (фото)
Глава Хмельниччини відповів любителям футболок «Ухилянт» (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
18K
Керівник архіву СБУ розказав, яка подія зупинила співпрацю з росіянами за часів Незалежності
11K
За попередній місяць Україна мобілізувала рекордну кількість людей – нардеп
8172
Глава Хмельниччини відповів любителям футболок «Ухилянт» (фото)
6126
Відставка Найєма: що стало причиною
5109
На Київщині перекрито рух транспорту мостом: подробиці

Новини

Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Вчора, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Вчора, 10:08

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua