Стало відомо, коли ЄС розпочне перемовини з Україною про вступ

За словами Зеленського, Україна розраховує на відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня

Володимир Зеленський: «Станом на зараз Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в ЄС»

На сьогоднішній день Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС. Україна розраховує на затвердження переговорної рамки і відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024.

«Станом на зараз Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в ЄС. Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок, які дає Європа, і це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями», – сказав Зеленський.

Також цю інформацію підтвердила і президентка Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

«Україна виконала всі кроки, які ми прописали, які ми сформулювали. І тому ми віримо, що Європейський союз повинен розпочати перемовини про вступ уже до кінця цього місяця», – заявила президент Єврокомісії.

В кінці вона додала, що ЄС є домівкою, як для Харкова, так й для України загалом.

Нагадаємо, раніше Financial Times написала, що Європейська комісія рекомендує почати переговори про вступ України, а також Молдови до спільноти цього місяця, але Угорщина може стати на заваді. Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ з Україною в ЄС цього місяця, намагаючись продемонструвати підтримку зруйнованій війною країні до того, як Будапешт перейме на себе ротаційне головування в блоці, повідомили три джерела, знайомі з цим питанням.

Раніше йшлось про те що, країни Євросоюзу наголошують, що Рада ЄС повинна не пізніше червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови. Чехія ініціювала лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.