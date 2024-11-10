Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини

Ворог просунувся біля Максимільянівки та Побєди Донецької області

Російська армія просунулася в Кураховому, Григорівці та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

«Ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки», – йдеться у повідомленні.

мапа: DeepState

Нагадаємо, що Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Цю інформацію містить оприлюднений 10 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що обстановка на фронті має тенденцію до загострення. Про це він повідомив у Facebook за підсумками розмови з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.