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Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини
мапа: DeepState

Ворог просунувся біля Максимільянівки та Побєди Донецької області

Російська армія просунулася в Кураховому, Григорівці та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

«Ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки», – йдеться у повідомленні.

Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини фото 1
мапа: DeepState

Нагадаємо, що Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Цю інформацію містить оприлюднений 10 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що обстановка на фронті має тенденцію до загострення. Про це він повідомив у Facebook за підсумками розмови з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.

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Теги: Донеччина Україна окупанти окупація росія росіяни війна ЗСУ

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