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Українські компанії вперше зможуть взяти участь у тендерах коаліції дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українські компанії вперше зможуть взяти участь у тендерах коаліції дронів
Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів
фото з відкритих джерел

Компанії-переможці отримають замовлення на виробництво безпілотників для подальшого тестування та оцінки

Українські виробники безпілотних технологій уперше зможуть долучитися до тендерів, які організовує коаліція дронів у межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів. До участі в цих тендерах уперше запросили українські компанії. За словами посадовиці, це важливий крок для підтримки вітчизняного виробництва.

«Мета цієї коаліції – забезпечити промислове виробництво FPV-дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу. Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку», – зазначила Черногоренко.

Для участі виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати свої заявки. Пропозиції щодо FPV-дронів приймаються до 14 жовтня, а для дронів-перехоплювачів – до 11 листопада.

Усі подані заявки розглянуть члени коаліції дронів, після чого оберуть переможців. Компанії-переможці отримають замовлення на виробництво безпілотників для подальшого тестування та оцінки. В разі успішних результатів тестувань планується масштабне замовлення FPV-дронів від цих виробників.

Нагадаємо, Україна має можливості збільшити власне виробництво дронів, але це потребує для цього додаткового фінансування.

До слова, Міністерство оборони кодифікувало для потреб Збройних сил України новий дрон-бомбер українського виробництва під назвою «Чорна вдова».

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Теги: безпілотник Міноборони війна тендер держзакупівлі

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