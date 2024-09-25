Ранок у Москві розпочався з масштабної пожежі (відео)

Площа займання в російській столиці становила 600 кв. метрів

На західних околицях Москви сьогодні вранці загорівся склад із автозапчастинами. Про це повідомили російські пропагандисти tass.ru.

Зазначається, що пожежа спалахнула на площі 600 кв. метрів на вулиці Горбунова.

На місці займання, за даними місцевих пабліків, було чути вибухи. Повідомлялося про загрозу перекидання вогню на автозаправну станцію біля складу.

Будівля складу обвалилася по всій площі. Про причини пожежі, як і про постраждалих, наразі не повідомляється.

Станом на зараз загоряння ліквідовано.

🔥Масштабна пожежа на болотах



На околиці Москви палає склад з автозапчастинами🔥 pic.twitter.com/90n2e6Y3ZH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

Нагадаємо, що не так давно в підмосковному селі Апаринки спалахнула масштабна пожежа на складі площею 5 000 тис. кв. м. За даними російських ЗМІ, це один з найбільших складів у Росії, що належить великому виробнику матраців.