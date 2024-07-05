Британія почервоніла або План Ріші Сунака не спрацював

14 років правління Консерваторів – це багато

Дострокові вибори до парламенту надзвичайно переконливо виграли лейбористи з 411 мандатами. Так сталося, що на цих виборах на запрошення Національного демократичного Інституту я мала можливість бути спостерігачем. Тому – деякі враження: що відбулося і чому.

14 років правління Консерваторів – це багато. Як для демократії. Британія хотіла змін, що ідеально зрозуміли і втілили в гасло компанії лейбористи. «Change» – змінюй. Або голосуй за зміни. Безпрограшне лаконічне гасло в стилі «Голосуй, або програєш» чи «Зробимо їх разом».

Про все, і ні про що конкретно. Проте, захопливо для молоді. Хоча, це все ж таки Британія – країна з величезним досвідом демократії. Тому звісно, свої 5 «кроків», або змін тут теж були – і зменшення черг в лікарнях, і збільшення кількості вчителів, і зростання видобутку енергії без експорту і зростання економіки. Без деталей як це зробити.

Саме тому британських лейбористів тут часом називають популістами. Ну і голосують за них переважно молоді і люди середнього віку. І емігранти. Всі мандати в Лондоні забрали лейбористи.

Насправді, молодь за останні 14 років памʼятає лише правління Торі, то ж точно хоче нових героїв в телевізорі і в пресі, яка тут значною мірою визначає політику, бо є дуже сильною.

Компанія Консерваторів комусь могла здатися доволі тривіальною: з «зрозумілим планом, сильними діями і захищеним майбутнім». Напевно, політичний реалізм в умовах відносної безпеки все ж не є надто захопливою стратегією.

Проте, очевидно, що сама партія тепер має пережити глибинну трансформацію і народити нових лідерів. Їх тут чекають з числа тих, хто зміг вибороти 119 мандатів. 246 мандатів партія втратила, а отже, план Сунака щодо оголошення виборів на чотири місяці раніше не спрацював.

Велика Британія має свій власний досвід прямої демократії – тут заборонена політична реклама, а фонд кандидата обмежений 20 тисячами фунтів прозорих пожертв. Тому кандидати переважно практикують кампанію від дверей до дверей.

Але інформатизація суспільства не обійшла боком і колишню мегаімперію. Скандальний Найджел Фарадж, який заявляв про своє захоплення владіміром путіним, провів свою ультраправу Партію реформ до парламенту з чотирма мандатами. Тобто ніщо скандальне вже не чуже і Британії з її досвідом і високим рівнем освіти. Хоча саме університети тут називають головним джерелом лівих ідей…

Наприклад в Кембриджі досі стоїть великий наметовий табір студентів протестувальників, які виступають на підтримку Палестини. І десь поруч – самотній прапор і три фото на підтримку України…