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Конкрес США просить Байдена дозволити Польщі збивати ракети РФ над Україною

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Конкрес США просить Байдена дозволити Польщі збивати ракети РФ над Україною
Конгресмени написали листа Байдену стосовно можливості знищення ракет РФ
фото з відкритих джерел

До президента США звернулись конгресмени Джо Вілсон і Стів Коен

Двопартійна група американських законодавців звернулася до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі використовувати свою протиповітряну оборону для захисту України, щоб перехоплювати російські ракети. Про це повідомляє портал The Hill.

У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять «надати Польщі повноваження перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір».

Це прохання обґрунтоване прагненням Польщі використовувати свої засоби ППО для захисту над українським повітряним простором, щоб убезпечити себе від російських ракет та підтримати Україну в її обороні.

«Незважаючи на постійне загострення гібридної війни з боку Росії – порушення повітряного простору, атаки на об'єкти критичної інфраструктури та спроби дестабілізувати демократичні інститути – ми не змогли рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками», – зазначили Вілсон і Коен.

На їхню думку, у цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати ракети над Україною є «необхідним і терміновим як механізм підтримки України та гарантією захисту переднього краю кордонів НАТО».

Раніше вже повідомлялось, що найближчими тижнями у польському селі Редзіково запрацює база протиракетного щита. Вона буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу. 

Нагадаємо, 24 серпня у південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

У вересні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав знищення російських ракет над Україною боргом своєї країни. 

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Теги: Польща США Джозеф Байден міністр системи ППО ракетна атака

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