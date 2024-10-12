США через атаку на Ізраїль запровадили жорсткі санкції проти Ірану

США запровадили санкції проти нафтового і нафтохімічного секторів Ірану

Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій, спрямований проти нафтового і нафтохімічного секторів Ірану. Причиною цього рішення стала масована ракетна атака, здійснена Тегераном проти Ізраїлю. За повідомленням американської влади, санкції покликані стримати іранську військову агресію та послабити можливості фінансування терористичних дій. Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Нові обмеження стосуються ключових компаній і фінансових структур, які беруть участь у видобутку, переробці та експорту іранської нафти та нафтохімічних продуктів. Цей сектор є життєво важливим для економіки Ірану, і його обмеження можуть серйозно вплинути на фінансову стабільність країни.

У Вашингтоні наголосили, що такі кроки є відповіддю на дії Ірану, які підривають мир і безпеку на Близькому Сході. США також закликали міжнародну спільноту долучитися до посилення економічного тиску на Тегеран, щоб змусити його припинити дестабілізуючу діяльність в регіоні.

Іран поки не прокоментував ці нові санкції, проте в минулому влада країни неодноразово заявляла про нелегітимність таких дій та їхню неефективність у довгостроковій перспективі.

Ця ескалація напруги між Іраном і США відбувається на тлі зростання конфліктів на Близькому Сході, зокрема через ракетні обстріли Ізраїлю та посилення міжнародних санкцій.

До слова, міністр оборони Йоав Галлант заявив у середу, що удар Ізраїлю по Ірану у відповідь на його атаку минулого тижня буде «смертоносним, точним і несподіваним». Про це повідомляє Sky News.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран запропонував підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але лише за умови, що Ізраїль припинить свою військову кампанію в Секторі Газа.

Нагадаємо, у суботу, 6 жовтня, ізраїльські військові завдали п'ять авіаударів по південних околицях Бейрута. Офіційні ліванські ЗМІ повідомили, що чотири з них були «дуже жорстокими». За даними національного інформаційного агентства Лівану, удари були здійснені по південних передмістях Бейрута та району Чвейфат. До місця події терміново вирушили машини швидкої допомоги.