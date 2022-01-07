Ексглава російського генштабу помер від коронавірусу

Квашнін перебував на посаді начальника Генштабу збройних сил Російської Федерації з 1997 до 2004 року

Генерал Квашнін керував збройними силами Росії сім років

У Москві 7 січня помер колишній начальник російського генштабу – генерал армії у відставці Анатолій Квашнін. Причиною смерті названо коронавірус, інформує ТАСС.

Генерал Квашнін перебував на посаді начальника Генштабу збройних сил Російської Федерації з 1997 до 2004 року.

У офіційній біографії генерала вказано, що він був удостоєний звання Героя Російської Федерації «за успішне виконання завдань зі знищення незаконних збройних формувань у Північно-Кавказькому регіоні та виявлені при цьому мужність і героїзм».

Також у 1999 році брав участь у плануванні операції батальйону російських повітряно-десантних військ щодо взяття під контроль аеропорту Слатина в Косово (так званий марш-кидок на Пріштіну). Метою операції було «недопущення вторгнення сухопутних сил НАТО у Косово».

Квашніну було 75 років. Родичі ще визначаються із датою та місцем поховання.

Раніше на 54-му році життя помер іспанський баритон, оперний та поп-виконавець Карлос Марін, також відомий як учасник гурту Il Divo.

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