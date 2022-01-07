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    Ексглава російського генштабу помер від коронавірусу

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    Квашнін перебував на посаді начальника Генштабу збройних сил Російської Федерації з 1997 до 2004 року - Ексглава російського генштабу помер від коронавірусу
    Квашнін перебував на посаді начальника Генштабу збройних сил Російської Федерації з 1997 до 2004 року
    фото: РИА Новости

    Генерал Квашнін керував збройними силами Росії сім років

    У Москві 7 січня помер колишній начальник російського генштабу – генерал армії у відставці Анатолій Квашнін. Причиною смерті названо коронавірус, інформує ТАСС.

    Генерал Квашнін перебував на посаді начальника Генштабу збройних сил Російської Федерації з 1997 до 2004 року.

    У офіційній біографії генерала вказано, що він був удостоєний звання Героя Російської Федерації «за успішне виконання завдань зі знищення незаконних збройних формувань у Північно-Кавказькому регіоні та виявлені при цьому мужність і героїзм».

    Також у 1999 році брав участь у плануванні операції батальйону російських повітряно-десантних військ щодо взяття під контроль аеропорту Слатина в Косово (так званий марш-кидок на Пріштіну). Метою операції було «недопущення вторгнення сухопутних сил НАТО у Косово».

    Квашніну було 75 років. Родичі ще визначаються із датою та місцем поховання.

    Раніше на 54-му році життя помер іспанський баритон, оперний та поп-виконавець Карлос Марін, також відомий як учасник гурту Il Divo.

    Нагадаємо, головний інфекціоніст США розповів, хто легше перенесе «Омікрон». Також ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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    Теги: США НАТО Косово звання героя поховання коронавірус
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    Ексглава російського генштабу помер від коронавірусу