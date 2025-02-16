Держсекретар США зробив заяву про переговори в Саудівській Аравії

За словами Рубіо, найближчі кілька днів визначатимуть, чи серйозно Володимир Путін налаштований на мир

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо підтвердив, що візьме участь у переговорах у Саудівській Аравії з Росією разом із представником на Близькому Сході Стівом Віткоффом і радником з національної безпеки Майком Волтцем – двома найближчими радниками Трампа з питань зовнішньої політики. Про це пише ВВС.

Рубіо вирушить туди з Єрусалиму, де він проводив переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За словами Рубіо, найближчі кілька днів визначатимуть, чи серйозно Володимир Путін налаштований на мир.

Однак держсекретар США наголошує, що одна зустріч не вирішить війну, і каже, що офіційний переговорний процес, який би виступав посередником між Україною, Росією та третіми сторонами, ще не налагоджений.

«Те, що ми зараз маємо, – це розмова між президентом Путіним і президентом Трампом, під час якої обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту», – каже Рубіо.

«Я припускаю, що будуть подальші розмови, щоб з’ясувати, як би виглядав процес обговорення», – додав він.

Раніше Bloomberg назвав дату початку перемир’я в Україні.

Крім того, стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

До американської делегації входять держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

Водночас, за даними джерел, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал Кіт Келлог, не буде присутній.

Співрозмовники також повідомили, що США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав.

Напередодні з'ясувалося, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.