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Молдова закликає ЄС до прискорення інтеграції через вплив Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Молдова закликає ЄС до прискорення інтеграції через вплив Росії
Молдова закликає Європейський Союз серйозно розпочати переговори про членство
фото з відкритих джерел

Молдова закликає ЄС прискорити переговори про членство для протидії російській дезінформації

Молдова закликає Європейський Союз серйозно розпочати переговори про членство до вересневих виборів, щоб ефективно протистояти російській дезінформації. Таку заяву зробила віцепрем'єр-міністр Молдови з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Молдова, як і Україна, офіційно розпочала переговори про членство у червні минулого року, але досі не просунулася до суттєвих переговорів щодо ключових політичних питань. Хоча виконавчий орган ЄС та майже всі держави-члени вважають, що обидві країни виконали необхідні критерії, Угорщина заблокувала прогрес Києва, а члени ЄС неохоче дають Молдові дозвіл без аналогічного кроку для України.

Напередодні першого в історії саміту ЄС-Молдова, який відбудеться 5 липня 2025 року в Кишиневі, європейські чиновники стикаються з дилемою: вони хочуть підтвердити Молдові прагнення ЄС до її майбутньої інтеграції, не розпалюючи при цьому побоювання України, що вона може залишитися позаду.

«Ми щиро віримо, що держави-члени знайдуть рішення як для Молдови, так і для України щодо відкриття кластера найближчим часом», – заявила Герасимова.

Вона підкреслила терміновість для Молдови: «Для Молдови час має вирішальне значення. У нас вибори 28 вересня, парламентські вибори, де дезінформація, на жаль, відіграє велику роль, і більшість цієї дезінформації спрямована проти ЄС». Проросійські політики, ЗМІ та акаунти в соціальних мережах стверджують, що ЄС не зацікавлений у членстві Молдови.

«Нам потрібно показати, що коли ми виконуємо свої зобов’язання, ЄС відповідає взаємністю. І це допоможе нам замовкнути ті наративи, які хочуть довести протилежне», – додала Герасимова.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що вступ України до ЄС втягне весь блок у війну з Росією. Чиновники ЄС заперечують це, наголошуючи, що нинішні дебати стосуються лише початку процесу вступу, який зазвичай триває багато років.

Хоча в ЄС немає політичного бажання проводити раунд розширення в короткостроковій перспективі, аналітики зазначають, що глухий кут, спричинений вето Угорщини, порушує ширші питання.

«На карту поставлено багато», – сказала Анастасія Почумбан, наукова співробітниця Німецької ради з міжнародних відносин. «Я думаю, що коли ЄС не в змозі виконати цю обіцянку та цей процес, питання полягає в тому, наскільки актуальним є ЄС у цьому новому порядку?»

Нагадаємо, Росія посилила гібридні операції проти Молдови напередодні важливого саміту Молдова – ЄС. Координацію цієї кампанії, спрямованої на протидію євроінтеграції Кишинева та просування проросійських сил, здійснює перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко. Його кінцевим завданням є формування в Молдові проросійського уряду. 

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Теги: Молдова Європейський союз

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