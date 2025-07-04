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Президентка Молдови звернулася до партнерів після масованого обстрілу Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президентка Молдови звернулася до партнерів після масованого обстрілу Києва
Санду: «Україна бореться за свободу і мир – за всіх нас»
фото з відкритих джерел

Лідерка Молдови закликала інші країни допомогти Україні з протиповітряною допомогою

Президентка Молдови Мая Санду закликала інші країни допомогти Україні із протиповітряною обороною після масштабного російського удару по українській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політикині.

Санду відреагувала на російський комбінований удар по українській столиці. Президентка Молдови наголосила, що підтримка України означає «захист миру в Європі та за її межами».

«Україна бореться за свободу і мир – за всіх нас. Але проти імперії зла вона занадто часто залишається наодинці. Їй потрібна посилена протиповітряна оборона та більш потужна підтримка», – заявила вона.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

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Теги: Молдова

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