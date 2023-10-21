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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Ця війна позбавлена сенсів на всіх рівнях

glavcom.ua
Рашисти обстріляли приватний сектор у Дніпрі
фото: Ігор Клименко/Telegram

Традиція Росії влаштовувати геноцид і знищувати мільйони громадян нікуди не поділася

Просто, як спостереження...

Абсолютна більшість ударів по Дніпру – я, якщо що, в місті і бачу наслідки на власні очі – абсолютно позбавлені військового сенсу. Геть.

Позавчора вдарили по житловому сектору в Обухівці, вбили молоду жінку, матір двох дітей.

Учора прилетіло в чисте поле.

Ні, слава Богу, що летить не по військових об'єктах і жертви не обчислюються сотнями. І не черговому гіпермаркету – ці криворукі ідіоти вміють по багатоповерхівках і гіпермаркетах.

Добре, що вони криворукі ідіоти, а не вмілі снайпери. Я про інше. Я про те, що ця війна позбавлена сенсів на всіх рівнях.

Від цілей, які поставила перед собою імперія, що агонізує, до методів, якими вона користується.

Убивати цивільних? Кошмарити мирне населення?

О, так... Я розумію. Традиції влаштовувати геноцид і знищувати мільйони громадян нікуди не поділися. Це, так би мовити, прописано в генетичному коді.

Але вистрілити ракетою вартістю в мільйон доларів, щоб зруйнувати п'ять будиночків і осиротити двох дітей, це вже якось занадто навіть для кровожерливих ідіотів. Зневажаю всім серцем за те, що дали з собою зробити. За те, на що перетворилися.

За ксенофобію. За антисемітизм, який поліз із них, як зубна паста з розчавленого тюбика. За те, що вбивати українців це, виявляється, рятувати Росію! Привіт, дорогі наші євреї! Нас тепер теж убивають заради порятунку скрєп і православних традицій!

Зневажаю за брехливість, за покірність, за боягузтво, за стадність...

У мене тисячі причин зневажати й гидувати, і єдина, щоб поважати, – це повага до тих, хто виїхали від вас, як виїжджали після 17-го від озвірілої країни.

Повага до тих, хто плюнув у бік путінської Росії. Дивно, поважати тих, хто всього лише не побоявся плюнути, але в нинішній час і це вже подвиг.

Стадо нещадне. Стадо не любить тих, хто відрізняється.

І ще скажу – стадо завжди було таким. І буде таким. Безглуздо жорстоким, тупим і небезпечним. Воно стрілятиме просто для того, щоб убити. Неважливо кого. Мета для неї – вбити, позбавити життя, зруйнувати...

І в нас немає іншого виходу, окрім війни з цим стадом.

До їхнього кінця.

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Джерело
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Теги: росія геноцид війна

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Ян Валетов

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