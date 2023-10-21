Традиція Росії влаштовувати геноцид і знищувати мільйони громадян нікуди не поділася

Просто, як спостереження...

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Абсолютна більшість ударів по Дніпру – я, якщо що, в місті і бачу наслідки на власні очі – абсолютно позбавлені військового сенсу. Геть.

Позавчора вдарили по житловому сектору в Обухівці, вбили молоду жінку, матір двох дітей.

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Учора прилетіло в чисте поле.

Ні, слава Богу, що летить не по військових об'єктах і жертви не обчислюються сотнями. І не черговому гіпермаркету – ці криворукі ідіоти вміють по багатоповерхівках і гіпермаркетах.

Добре, що вони криворукі ідіоти, а не вмілі снайпери. Я про інше. Я про те, що ця війна позбавлена сенсів на всіх рівнях.

Від цілей, які поставила перед собою імперія, що агонізує, до методів, якими вона користується.

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Убивати цивільних? Кошмарити мирне населення?

О, так... Я розумію. Традиції влаштовувати геноцид і знищувати мільйони громадян нікуди не поділися. Це, так би мовити, прописано в генетичному коді.

Але вистрілити ракетою вартістю в мільйон доларів, щоб зруйнувати п'ять будиночків і осиротити двох дітей, це вже якось занадто навіть для кровожерливих ідіотів. Зневажаю всім серцем за те, що дали з собою зробити. За те, на що перетворилися.

За ксенофобію. За антисемітизм, який поліз із них, як зубна паста з розчавленого тюбика. За те, що вбивати українців це, виявляється, рятувати Росію! Привіт, дорогі наші євреї! Нас тепер теж убивають заради порятунку скрєп і православних традицій!

Зневажаю за брехливість, за покірність, за боягузтво, за стадність...

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У мене тисячі причин зневажати й гидувати, і єдина, щоб поважати, – це повага до тих, хто виїхали від вас, як виїжджали після 17-го від озвірілої країни.

Повага до тих, хто плюнув у бік путінської Росії. Дивно, поважати тих, хто всього лише не побоявся плюнути, але в нинішній час і це вже подвиг.

Стадо нещадне. Стадо не любить тих, хто відрізняється.

І ще скажу – стадо завжди було таким. І буде таким. Безглуздо жорстоким, тупим і небезпечним. Воно стрілятиме просто для того, щоб убити. Неважливо кого. Мета для неї – вбити, позбавити життя, зруйнувати...

І в нас немає іншого виходу, окрім війни з цим стадом.

До їхнього кінця.