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У Криму прогриміла серія вибухів та спалахнула пожежа

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Криму прогриміла серія вибухів та спалахнула пожежа
В окупованому Криму пролунала серія вибухів
фото: t.me/Crimeanwind

Півострів масовано атакували дрони: вибухи пролунали в Севастополі, Керчі та під Алуштою

У ніч проти 7 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Як пише «Главком» , про атаку безпілотників повідомляли місцеві жителі та моніторингові ресурси, а російська окупаційна влада тимчасово перекрила рух Керченським мостом.

Втім, офіційної інформації про причини вибухів або їхні наслідки на момент публікації не оприлюднено.

За даними моніторингового Telegram-каналу «Кримський вітер», вибухи чули в кількох районах півострова, зокрема в Керчі, Севастополі, Феодосії, районі Малоріченського поблизу Алушти та Гвардійського. Очевидці повідомляли про роботу російської протиповітряної оборони та стрілянину.

У Севастополі, за повідомленнями очевидців, потужний вибух стався в районі мису Фіолент. Місцеві жителі стверджують, що від вибухової хвилі тремтіли вікна будинків. У Керчі також повідомляли про вибухи та роботу засобів ППО. Однак незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

На тлі повідомлень про атаку окупаційна адміністрація тимчасово припинила рух автомобільного транспорту Керченським мостом, який з'єднує Росію з окупованим Кримом. Подібні обмеження російська влада регулярно запроваджує під час повітряних тривог або повідомлень про загрозу ударів по півострову.

Моніторингові ресурси також повідомили про масштабну пожежу у Феодосії. За їхніми даними, займання виникло після ймовірного удару в районі колишнього 13-го військового містечка на Керченському шосе, де, як стверджується, могло перебувати скупчення російської військової техніки. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Ще кілька сильних вибухів, за словами очевидців, пролунали поблизу села Малоріченське під Алуштою, де розташована велика електрична підстанція. Також повідомлялося про вибухи в районі Гвардійського. Даних про можливі пошкодження цих об'єктів наразі не оприлюднено.

Російська окупаційна влада та Міністерство оборони РФ станом на момент публікації не повідомили про причини вибухів, можливі влучання чи наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, напередодні Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішний удар по складу матеріально-технічних засобів російських військ в Ішуні на тимчасово окупованому Кримському півострові. Після цього на півострові неодноразово оголошували повітряну тривогу та тимчасово обмежували рух Керченським мостом.

До слова, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що на тимчасово окупованому півострові залишаються сотні тисяч людей, які не прийняли російську окупацію та чекають на повернення України. За його словами, одним із найвразливіших місць Криму є логістика й енергетика, а повна ізоляція півострова може суттєво послабити можливості окупаційної влади. Водночас Чубаров наголосив, що проукраїнські кримчани не хочуть знову пережити розчарування через нездійснені очікування щодо деокупації. Він також підкреслив, що Україна звільнятиме не лише територію, а й людей, які протягом років окупації зберігали вірність своїй державі.

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Теги: Крим пожежа вибух окупація росія

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