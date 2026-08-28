Грошей на все не вистачило. Росія урізала цивільні витрати заради війни

Дефіцит російського бюджету вже більш ніж удвічі перевищив план на весь рік, однак у Кремлі вважають, що ресурсів для продовження війни вистачить ще на кілька років

Російський уряд перейшов до жорсткого режиму економії через стрімке зростання дефіциту федерального бюджету та необхідність продовжувати фінансування війни проти України. Державним відомствам наказали відкласти непершочергові витрати та підготувати скорочення штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Російські державні відомства отримали розпорядження відкласти всі витрати, які влада не вважає першочерговими. Крім того, їм доручили підготувати скорочення штатів на 15%.

За даними джерел Bloomberg, режим економії запровадили після того, як міністр фінансів РФ Антон Силуанов звернувся до прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. Він попередив, що у федеральному бюджеті може не вистачити доступних коштів для своєчасного проведення всіх необхідних платежів.

На той момент від'ємне сальдо федеральної казни вже сягнуло 5,5 трлн рублів, а російський уряд зіткнувся з кризою ліквідності.

Попри проблеми з бюджетом, російська влада поки не вважає ситуацію критичною. За словами джерел Bloomberg, внутрішні розрахунки уряду свідчать, що Росія все ще має можливість фінансувати продовження війни проти України протягом кількох років.

Під час формування бюджету на 2026 рік російський Мінфін планував скоротити дефіцит із торішніх 5,7 трлн рублів до 3,7 трлн. Домогтися цього влада розраховувала, зокрема, завдяки підвищенню ПДВ та податків для малого бізнесу.

Однак розрахунки не справдилися вже протягом перших місяців року. До кінця першого кварталу дефіцит федерального бюджету досяг 4,5 трлн рублів і таким чином перевищив показник, який Мінфін закладав на весь 2026 рік.

Спочатку у відомстві пояснювали ситуацію «авансуванням витрат». Однак бюджетна діра продовжила збільшуватися навіть попри додаткові сировинні доходи, отримані на тлі війни в Ірані. До завершення другого кварталу дефіцит сягнув 5,7 трлн рублів, а на початку серпня – вже 6,5 трлн.

Нагадаємо, що Росія планує продовжити заборону на експорт дизельного пального щонайменше до кінця вересня, а також розглядає можливість залишити її чинною до кінця 2026 року.