Москва може використовувати бездоказові звинувачення як привід для подальших ударів по урядових будівлях у Києві

Після нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до США Кремль офіційно звинуватив Україну в нібито спробі атаки на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна за допомогою 91 безпілотника. Москва назвала це «терористичним актом», стверджуючи, що Україна нібито «саботує мирні переговори» та «висміює Дональда Трампа». Водночас сам Зеленський назвав ці звинувачення «брехнею» і «абсурдом». Bild аналізує, що стоїть за фейковою атакою дронів, пише «Главком».

До цього моменту Росія не надала жодних доказів, що така атака справді відбулася. Німецькі журналісти незалежного видання «Можемо пояснити» опитали 14 мешканців міста Валдай, поблизу резиденції, про наявність ознак нальоту безпілотників – ніяких сигналів тривоги, звуків дронів чи роботи ППО не зафіксовано.

«У ту ніч не було жодного шуму, нічого. Якби таке сталося, все місто б про це говорило», – розповів один із місцевих жителів.

Воєнний оглядач Юліан Рьопке, як і сам Зеленський, допускає, що Москва може використовувати бездоказові звинувачення як привід для подальших ударів по урядових будівлях у Києві. На його думку, Росія не прагне миру, а навпаки – ескалації конфлікту.

«Я вважаю, що росіяни бачать шанс зламати хребет Україні на всіх рівнях. Вони намагаються атакувати всюди одночасно», – зазначає оглядач.

Рьопке також припускає, що Кремль може мати ширші геополітичні плани, включно з бажанням повернути контроль над усіма анексованими територіями, а в ідеалі – захопити ще більше частин України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Посол США при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.