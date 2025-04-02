Російські «консерви» в Європі зіпсувалися

Ле Пен визнали винною в розтраті €2,9 млн коштів, які виділяв Європарламент.

Європа починає все активніше захищати себе від російський «політичних консервів». Після Румунії настала черга Франції.

Офіційно:

Лідерку французьких ультраправих (перекладаємо - друзів Путіна), засуджено до чотирьох років тюремного ув'язнення.

З них два роки – умовно.

З можливістю заміни решти терміну обмеженням свободи з носінням електронного браслету.

Також Ле Пен має виплатити штраф у розмірі €100 000.

Ле Пен визнали винною в розтраті €2,9 млн коштів, виділених Європарламентом. Ці кошти призначалися на оплату помічників євродепутатів, натомість політична сила Ле Пен витратила їх на власних партійних працівників.

Також їй заборонили займати державні посади. Це означає, що вона не буде балотуватися на президентських виборах 2027 року.

Добро має бути з кулаками. А краще з кулеметом

Цікаво, чи побачимо схожі процеси у Німеччині?