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Новий «військовий податок» для допомоги Україні. Євросоюз розглядає пропозицію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Новий «військовий податок» для допомоги Україні. Євросоюз розглядає пропозицію
ЄС може ввести податок, аби змусити не торгувати із РФ
фото із відкритих джерел

У Європарламенті порушили питання щодо запровадження «військового податку» на торгівлю з Росією

Євросоюзу необхідно запровадити «військовий податок» на торгівлю з Росією, щоб використати отримані кошти на відновлення України. З такою пропозицією виступив депутат Європарламенту від Литви Юозас Олекас. Про це пише RT із посиланням на його листа до Єврокомісії.

У ньому він наголосив, що між Росією та ЄС, як і раніше, зберігається значний торговельний оборот. Зокрема, російський бюджет отримує від торгівлі з Європою та країнами G7 близько $200 млрд щорічно.

«Оскільки повне ембарго на торгівлю з Росією, як і раніше, малоймовірне, будь-які товари та послуги, які купують у Росії або продаються їй, можна оподатковувати», – йдеться у листі. При цьому Олекас зазначив, що податок можна поступово підвищувати, щоб «спонукати західні компанії за власним бажанням скоротити або повністю припинити торгівлю з Росією».

Країни ЄС продовжують обговорювати варіанти фінансування допомоги Україні за рахунок Росії. Зокрема, 1 лютого Європейська рада затвердила пропозицію Єврокомісії щодо використання для цього доходів від заморожених активів Росії.

Після початку війни в Україні країни G7, ЄС та Австралія заблокували майже $300 млрд. російських держактивів. З них у ЄС, за даними Financial Times, заморожено трохи більше 200 млрд євро ($214 млрд).

За підрахунками, російські активи можуть приносити до 15-17 млрд євро на рік. Ці кошти планується зберігати на спеціальних рахунках, а після списання необхідних податків спрямовувати на допомогу Києву. Також Бельгія запропонувала випустити для підтримки України облігації, як заставу для яких будуть використані заморожені резерви Росії.

При цьому країни ЄС виступають проти конфіскації російських резервів. Європейські чиновники говорили агентству Reuters, що вони не підуть на такий крок, оскільки це надто ризиковано з юридичного погляду. Чиновники стурбовані не лише легальністю «безпрецедентної конфіскації» держактивів, а й її потенційними наслідками для євро – інвестори можуть злякатися, що їхні гроші також конфіскують у майбутньому. Також представників ЄС непокоять загрози Москви, яка заявила, що у відповідь на такі дії може вилучити західні активи в Росії, вартість яких, за деякими оцінками, становить $288 млрд.

Нагадаємо, У Євросоюзі пропонують у межах 13-го пакета санкцій проти Росії обмежити поїздки російських дипломатів країнами, де вони акредитовані, і так заборонити їм пересуватися іншими країнами Шенгенської зони. Про це пише Politico.

Як пише видання, минулими вихідними групи країн-членів збиралися, щоб обговорити свої побажання до 13-го пакету санкцій. У ЄС хочуть розробити новий пакет до дворічної річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами двох дипломатів ЄС, пакет міститиме здебільшого нові списки та заборону на експорт товарів подвійного призначення та військові товари для більшої кількості компаній. Один із дипломатів сказав, що часу занадто мало, щоб узгодити «щось більше».

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Теги: послуги фінансування гроші ембарго бюджет депутат Австралія

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