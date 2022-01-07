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    Думки вголос

    Зеленський вважає себе Робін Гудом, арештувавши активи Порошенка

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

    •  glavcom.ua
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    Петро Олексійович, скоріше за все, впорається із цим викликом - Зеленський вважає себе Робін Гудом, арештувавши активи Порошенка
    Петро Олексійович, скоріше за все, впорається із цим викликом
    фото: Європейська солідарність

    Українці не люблять багатих

    Мовою оригіналу

    Читаю как народ радуется аресту имущества Порошенко.

    Не удивлен. У нас богатых не любят. Арестовали бы имущество Зеленского, тоже радостных было бы некуда складывать.

    Хочу сказать, что скорее всего (с вероятностью где-то 99.5%) арестованное придется вернуть с извинениями. Потому, что борьба пятого с шестым, а шестого с пятым больше всего напоминает схватку нанайских мальчиков в цирке, и к законности имеет весьма слабое отношение. Чистый маркетинг с адвертайзингом, причем для обеих сторон. Зеленский в роли Робин Гуда, Порошенко в роли оклеветанного Дрейфуса.

    Если его еще и реально закроют на неделю, то быть ему символом типа Луиса Корвалана. Богатство сразу же простят, как жертве режима и революционеру.

    И еще... с арестом Януковичем Юлии Владимировны украинская власть приоткрыла ящик Пандоры. В скором времени, думаю сразу после 17.01.22. ящик распахнется на полную и из него посыпется такое, что последствия трудно будет предугадать.

    Компромата у всех и на всех – как гуталина на гуталиновой фабрике. Устанут отмываться.

    Есть у меня предчувствие, что в результате всех этих игрищ самоуничтожится институт президентства, и мы получим парламентскую республику Украина. Правда, во главе будет стоять некомпетентный и коррумпированный парламент, но это уже детали.

    А народ всегда будет радостно встречать экспроприации, конфискации и аресты. Людям нравится, когда богатые тоже плачут. А потом те же самые люди любят жертв экспроприаций, невинно пострадавших от режима.

    Доказано всей историей человечества.

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    Джерело: блог Яна Валетова

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    Теги: Петро Порошенко арешт політика
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    Зеленський вважає себе Робін Гудом, арештувавши активи Порошенка