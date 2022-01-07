Зеленський вважає себе Робін Гудом, арештувавши активи Порошенка
Українці не люблять багатих
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Читаю как народ радуется аресту имущества Порошенко.
Не удивлен. У нас богатых не любят. Арестовали бы имущество Зеленского, тоже радостных было бы некуда складывать.
Хочу сказать, что скорее всего (с вероятностью где-то 99.5%) арестованное придется вернуть с извинениями. Потому, что борьба пятого с шестым, а шестого с пятым больше всего напоминает схватку нанайских мальчиков в цирке, и к законности имеет весьма слабое отношение. Чистый маркетинг с адвертайзингом, причем для обеих сторон. Зеленский в роли Робин Гуда, Порошенко в роли оклеветанного Дрейфуса.
Если его еще и реально закроют на неделю, то быть ему символом типа Луиса Корвалана. Богатство сразу же простят, как жертве режима и революционеру.
И еще... с арестом Януковичем Юлии Владимировны украинская власть приоткрыла ящик Пандоры. В скором времени, думаю сразу после 17.01.22. ящик распахнется на полную и из него посыпется такое, что последствия трудно будет предугадать.
Компромата у всех и на всех – как гуталина на гуталиновой фабрике. Устанут отмываться.
Есть у меня предчувствие, что в результате всех этих игрищ самоуничтожится институт президентства, и мы получим парламентскую республику Украина. Правда, во главе будет стоять некомпетентный и коррумпированный парламент, но это уже детали.
А народ всегда будет радостно встречать экспроприации, конфискации и аресты. Людям нравится, когда богатые тоже плачут. А потом те же самые люди любят жертв экспроприаций, невинно пострадавших от режима.
Доказано всей историей человечества.
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Джерело: блог Яна Валетова