ДБР заявляє, що Порошенко придбав квиток за кордон вже після вручення повістки

Від авіакомпанії отримано інформацію, коли придбав квитки на літак народний депутат

У ДБР припустили, що Петро Порошенко, ймовірно, не планував свій закордонний візит заздалегідь. Адже придбав квиток на літак вже після вручення повістки. Про це інформує Державне бюро розслідувань.

У Державному бюро розслідувань відреагували на заяву адвоката про те, що рішення стосовно поїздки до країн Європейського Союзу п'ятий президент ухвалив раніше.

«Слідчі встановили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон в день спроби вручення йому повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій», – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що у ході слідчих дій від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки народний депутат придбав о 19:04 годині 17 грудня – тобто через кілька годин після того, як слідчі Держбюро намагалися вручити йому повістку про виклик.

«Тому заяви адвокатів про, нібито, заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності. Органи слідства чекають на повернення Порошенка для проведення слідчих дій», – додали у ДБР.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Раніше повідомлялося, що Генпрокурорка не підписала клопотання про арешт майна Порошенка. Це зробив її заступник.

Також лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

До слова, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.

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