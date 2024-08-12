На тлі наступу на Курськ Путін зібрав військовий форум

Путін ігнорує події на Курщині, натомість звертається до учасників та гостей московського військового форуму

Російський диктатор шукає військової підтримки у іноземних компаній для продовження війни

На тлі наступу на Курську та Білгородську області у Росії відбувається військовий форум, де Путін намагається хизуватися російською технікою та залучити інші країни до співробітництва. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Диктатор Путін звернувся до учасників форуму, аби спробувати запевнити їх в «унікальності російської зброї»: «Вітчизняні розробки не мають аналогів у світі. Робота трудових колективів оборонних заводів продовжується з урахуванням досвіду, отриманого під час спеціальної військової операції».

Цього року про свою участь у військово-технічному форумі нібито заявили понад 120 іноземних компаній, а на виставці, ймовірно, представлено понад 200 позицій експортних зразків озброєння.

👀У РФ проходить військовий форум "Армия-2024".



На тлі наступу на Курськ Путін зібрав країни на військову виставку він заявив, що участь буде брати нібито 120 іноземних компаній, але на відео помітно делегації лише Китаю та Ірану. pic.twitter.com/ZjAFo8pS2l — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 12, 2024

У зверненні до іноземців Путін знову висловлювався про побудову «більш справедливого, багатополярного світу», і очікує на виставці побачити закордонні експозиції.

Водночас, раптовою атакою на Курську область українські військові шокували Володимира Путіна та військове керівництво РФ. Зупинити український наступ Росія наразі не може, про це повідомляє німецьке видання Bild.

До слова, аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін недооцінював попередні українські транскордонні операції, не розглядаючи їх як серйозну загрозу. За даними Інституту вивчення війни, успішна українська операція в Курській області та потенційні майбутні вторгнення змусять Росію перерозподілити свої військові ресурси, що негативно вплине на ефективність їхніх дій в Україні.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.