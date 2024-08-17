Полонений строковик із Курщини розповів, чим вони мали оборонятися від ЗСУ

Побратими покинули Ярослава на опорному пункті

Строковик, який потрапив у полон в Курській області, розповів, як розгорталися події під час наступу ЗСУ. 19-річний росіянин на ім’я Ярослав розказав журналісту Дмитру Карпенку, що побратими покинули його одного на опорному пункті.

Ярослав не пішов нікуди вчитися після закінчення школи, тож його призвали на строкову службу. Він потрапив у мотострілкову частину, проходив підготовку, під час якої їх вчили в основному марширувати. Один раз відвели на стрільби. Ярославу вдалося вистрелити два патрони. Після цього відправили служити на Курщину. Там вони рили окопи та копали бліндажі. Та на початку серпня ситуація змінилася.

«Уранці був приліт по нашому опорнику, ми прокинулися та вдягли броню. Увечері старший лейтенант дав команду до бою. Ми, 21 строковик, розподілилися та зайняли позиції на певній відстані один від одного і почали чекати. У кожного було по три ріжка патронів», – розповів полонений.

Ярослав зізнається, не зовсім розумів, що означала команда «до бою». Він кілька годин пробув на позиції, та нічого не відбувалося. Тоді вирішив піти до товариша, який стояв поруч, запитати, чи йому щось відомо. Але того не виявилося на місці. Росіянин обійшов позицію, там нікого не було. Він залишився один. Рацій строковики не мали, тому Ярослав узяв свій телефон, почав дзвонити та писати побратимам, але ніхто не відгукувався. Ошелешений окупант пробув на позиції до вечора. Там його і знайшли українські військові.

Як повідомлялося, протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

До слова, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.