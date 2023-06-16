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Витік секретних документів Пентагону: фігуранту справи висунуто звинувачення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Витік секретних документів Пентагону: фігуранту справи висунуто звинувачення
Джек Тейшера
фото: Reuters

Джек Тейшейра, ймовірно, отримав доступ до таємних документів про національну оборону і передав дані користувачам у соціальних мереж

Фігуранту справи про витік таємних документів Пентагону, військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі висунуто звинувачення за шістьма пунктами. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Як зазначається в обвинувальних матеріалах, військовий, починаючи приблизно з січня 2022 року, навмисне, неналежним чином і незаконно зберігав та передавав інформацію, що була класифікована як «цілком таємна» або «таємна», та/або конфіденційну закриту інформацію, яка може бути використана на шкоду США або на користь іноземної держави. Також повідомляється, що Тейшейра розміщував таємні дані на платформі соцмереж для осіб, які не уповноважені їх отримувати.

Тейшейра, ймовірно, отримав доступ до таємних документів, що містять інформацію про національну оборону, з секретної робочої станції на базі Otis USANG, розшифрував і передав інформацію у письмовому вигляді іншим користувачам на платформі соціальних мереж.

У звинуваченні також ідеться про те, що гвардієць розмістив у мережі зображення таємних документів зі стандартними позначками таємності, що вказувало на те, що вони містять суворо секретну інформацію уряду США.

«Принаймні один із документів, що містить інформацію про національну оборону, нібито був знайдений у цифровій формі в конкретному обліковому записі, пов’язаному з Тейшейрою», – йдеться у звинуваченні.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. У Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. 

Як повідомлялося, затриманому за підозрою у причетності до витоку документів Пентагону 21-річному нацгвардійцю США Джеку Тейшейрі загрожує позбавлення волі на десятки років.

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Теги: США Пентагон документи

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