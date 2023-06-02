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Саміт у Молдові. Короткі висновки

glavcom.ua
Зеленський провів важливу поїздку до Кишинева
фото з відкритих джерел

Важливо, що самміт відбувся у Молдові, яка все більше відчуває ризики з боку Росії

Про саміт Європейської політичної спільноти у Молдові:

Перше

Ріші Сунак заявив, що уряд Великобританії підтримуватиме Україну, і зробить все необхідне для успішного контрнаступу, а також, що Україна має бути членом НАТО.

Друге

Еммануель Макрон сказав, що важливо, щоб на саміті у липні Україна отримала серйозні гарантії та чітку перспективу членства. А також, що лідери обіцяли поширити системи кіберзахисту та захисту критичної інфраструктури ЄС на всі країни Європейської політичної спільноти.

Третє

Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна досягла значного прогресу на шляху в ЄС.

Важливо, що самміт відбувся у Молдові, яка все більше відчуває ризики з боку Росії.

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Джерело
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Теги: Молдова саміт Еммануель Макрон Урсула фон дер Ляєн Ріші Сунак

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