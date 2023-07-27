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Вадим Денисенко Журналіст

Про вірогідність чергового обстрілу Одеси

glavcom.ua
Рашисти продовжують ракетний терор
фото з відкритих джерел

Туреччина не поспішає тиснути на РФ

Сьогодні та завтра вірогідність обстрілів Одеси – мінімальна.

Сьогодні розпочинається Африканський саміт в Росії і ключове питання там – зернова угода. Потім, на жаль, обстріли, з великою долею ймовірності, можуть продовжитися.

Поки, на жаль, маємо констатувати наступне:

  1. Туреччина не поспішає тиснути на РФ у цьому питанні. Головна причина – для турків важливо, щоб в обмін на «втручання» в цю історію їм щось пообіцяли американці.
  2. США також поки тримає паузу. Причина цієї паузи полягає в тому, що американцям особливо нема що запропонувати туркам, також є складна ситуація з невиконання санкцій зі сторони країн Центральної Азії (у самій центральній Азії США, можливо, найслабші за останні 30 років).
  3. Китай також чекає. Крім всього іншого, не забувайте, якщо хтось і захоче швидко відновлювати наші порти, то це може бути якраз Китай.

На жаль, ця «пауза» може тривати ще приблизно місяць (критична точка – кінець серпня), коли потрібно буде вирішувати питання добрив, де Росія та Білорусь займають до 40% світового ринку.

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Теги: росія Одеса саміт Африка

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Вадим Денисенко

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