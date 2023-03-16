Історія з американським безпілотником не закінчилася

Було б, правда, цікаво подивитися, якби літак США був з пілотом і мав можливості відповіді

Через чотири місяці після потрапляння на територію Польщі ракети С-300, яка призвела до загибелі двох поляків, в інформаційному полі – тиша.

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Мовчать в Польщі.

Мовчать в США.

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І навіть у нас мовчать.

Хоча є підозра, що всі все знають. Але «не нагнітають».

Так от, ракета була випущена з території Білорусі. Зрозуміло ким. Про це знають усі, хто в темі.

Ризик ескалації сильніший ризику мовчанки.

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Можливо, так само вдалося б «зам‘яти» ситуацію зі збитим американським безпілотником, якби цей безпілотник не містив технологічні новинки, які росіяни потім можуть використати у себе.

По суті, це був повітряний бій, щоправда, без прямого застосування зброї. Російські літаки скидали на безпілотник паливо, але коли це не допомогло, вирішили збити його іншим способом. Команда, як уже повідомлялось, йшла з Кремля.

Росія намагається постійно викинути якийсь фінт, аби спровокувати на реактивну реакцію, яка б дала можливість потім розраховувати на співчуття своїх небагатьох союзників, або тих, хто все ще тримає нейтралітет. Плюс – це робота на внутрішню аудиторію. Бо коли немає успіхів на лінії фронту, доводиться збивати безпілотники і «продавати» це як великий успіх російської армії.

Було б, правда, цікаво подивитися, якби літак США був з пілотом і мав можливості відповіді. Чи взагалі російський літак наблизився б до американського.

Чомусь видається, що історія з безпілотником, на відміну від ракети в Польщі, не закінчилась. І буде мати продовження. Американці уміють чекати.