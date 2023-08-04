Портников побачив, як Путін грамотно міняє стратегію щодо України

«Величезна проблема демократій у тому, що вони запізнюються у стосунках з диктатурами»

Путін вже точно зрозумів, що програв бліцкриг, що не зможе завоювати Україну за один день і що йому належить готуватись до багаторічної війни на виснаження сусідньої країни. Про це у відеоінтерв’ю «Главкому» розповів український публіцист, письменник, журналіст Віталій Портников.

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«Ми це бачимо. І робить він це набагато більш грамотно і вправно, ніж бліцкриг. А Захід замість того, щоби намагатися це зупинити, втягується у його гру. Може, він його переграє. «Не може ж Путін хотіти довгої війни, тому що вона йому не корисна!» Може», – каже журналіст.

За словами Портникова, Захід постійно «запізнюється у стосунках з диктатурами».

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«Це ж не вперше. Ви пам'ятаєте вислови Чемберлена? «Ми з паном Гітлером домовилися про мир», «я приніс мир», «я бачив в очах Гітлера бажання досягти миру»… А потім президент Джордж Буш-молодший побачив приблизно такі ж сигнали про бажання миру в очах Володимира Путіна. Тож у цьому плані запізнення було постійне», – пояснює публіцист.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін має значні резерви з точки зору кількості солдатів. Враховуючи останні укази про мобілізацію та підвищення призовного віку в Росії, Кремль зможе вести загарбницьку війну ще 2-3 роки.

До слова, усе більше країн Африки й загалом так званого регіону Глобального Півдня усвідомлюють, що співпраця з Росією не відповідає їхнім інтересам через перетворення Кремлем їжі на зброю, а також наслідки розв’язаної ним війни в Україні.