У Бердянську пролунав вибух: ліквідовано одну з організаторок «виборів»

Було гучно орієнтовно в мікрорайоні «Колонія»

За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську

Сьогодні зранку, 6 березня, у тимчасово окуповано Бердянську Запорізької області прогримів вибух. Підірвано одну з організаторок «виборів» РФ. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.

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«Орієнтовно в мікрорайоні «Колонія» сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську», – розповіла вона.

Як зазначила Галіціна, напередодні «виборів» та, особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків.

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«Тому в черговий раз закликаємо бердянців бути обачними і обережними. Уникати великого скупчення людей, представників «виборчих» комісій та самі дільниці. Не виключені провокації з боку окупантів», - попередила вона.

Нагадаємо, 22 лютого, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. У місті злетіла в повітря автівка.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську ліквідувано місцевого колаборанта, який одним із перших пішов на співпрацю з росіянами. Зазначається, що до повномасштабного вторгнення колаборант займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

Проте після окупації міста він почав допомагати росіянам забирати бізнес та майно місцевих жителів, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів.

Як саме ліквідували колаборанта не повідомляється. Місцеві Telegram-канали припускають, що його могли отруїти.