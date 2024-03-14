Посол пояснив, як наративи Орбана можуть вплинути на відносини з США
За словами дипломата, Орбан ризикує змінити відносини Угорщини зі Сполученими Штатами
Божевільна антиамериканська риторика влади Угорщини створює ризик того, що відносини Будапешта з Вашингтоном зміняться. Про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє Sky News.
За словами посла, у країн Заходу викликають побоювання тісні відносини Угорщини з Росією. Він зазначив, що Угорщина той союзник, який поводиться не як інші.
«Мова про те, що давній друг і союзник говорить і робить речі, які підривають довіру та дружбу», – наголосив Прессман.
Дипломат зазначив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан безпідставно стверджує, що уряд Сполучених Штатів намагається повалити його уряд, публічно закликає до політичної поразки президента Джо Байдена на виборах і бере активну участь у партійних політичних заходах США.
«У той час, як дика риторика угорського уряду в контрольованих державою ЗМІ може розпалити пристрасті або розпалити електоральну базу, рішення щодня публікувати небезпечні божевільні антиамериканські послання – це політичний вибір, і він ризикує змінити відносини Угорщини з Америкою», – додав він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді.
Зокрема, Орбан заявляв, що колишній президент США Дональд Трамп начебто має план завершення війни Росії проти України, однак не збирається фінансово підтримувати українців у разі повернення до влади після виборів в США.
Раніше Угорщина викликала посла США через заяви американського президента Джо Байдена про те, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан «прагне диктатури».
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