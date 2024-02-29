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Нові антиросійські санкції та атака на найбільший інтернет-портал РФ. Головне за 29 лютого

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нові антиросійські санкції та атака на найбільший інтернет-портал РФ. Головне за 29 лютого
фото з відкритих джерел

Усі користувачі поза територією РФ та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів

Українська ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у РФ, Нова Зеландія запровадила нові санкційні обмеження проти Росії, російський диктатор Путін оголосив послання до Федеральних зборів. «Главком» склав добірку новин 29 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Українська ІТ-армія атакувала найбільший портал Росії

Українська ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії – Mаil.гu. Пресслужба Міністерства цифрової трансформації України повідомила, що безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська. Як зазначається, доступ до електронної пошти – це не тільки листування, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.

Нова Зеландія ввела нові санкції проти Росії

Нова Зеландія ввела санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи, включаючи тих, хто причетний до мереж закупівель, що ухиляються від санкцій. Це організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, та високопоставлених керівників деяких російських банків. Під санкції також потрапили особи, які причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

Володимир Путін оголосив послання до Федеральних зборів

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Путін вже у 19-й раз звертається з подібним посланням. Послання глави держави Федеральним зборам – щорічне публічне звернення до обох палат парламенту, в якому дають оцінку стану справ у країні та визначають основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики.

Однак слова Путіна виявилися нецікавими та нудними для російських посадовців. З трансляції промови Путіна стало зрозуміло, що присутні з перших хвилин почали активно позіхати.

Буданов вперше прокоментував відставку Залужного

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов натякнув, що звільнення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було правильним рішенням. «Якщо все добре і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?» – зазначив Буданов, відповідаючи на запитання про причини звільнення Залужного.

Вселенському патріарху – 84. Епіфаній розказав про унікальність Варфоломія

Сьогодні, 29 лютого, Вселенському Патріарху Варфоломію виповнюється 84 роки. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав Вселенського Патріарха та подякував за підтримку України. Епіфаній подякував Вселенському Патріарху за відновлення історичної справедливості, а саме, за відродження зв’язку між дочірньою Церквою в Києві та Константинополем, отримавши Томос про автокефалію і визнання Православної церкви України, як рівноправної Помісної Церкви.

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Теги: санкції путін інтернет Нова Зеландія Telegram Епіфаній Кирило Буданов диктатор

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