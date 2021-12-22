  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Євген Магда
рус
    Думки вголос

    Складний виклик для слабкого президента

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський надто захопився &laquo;впершістю&raquo; - Складний виклик для слабкого президента
    Зеленський надто захопився «впершістю»
    фото з відкритих джерел

    Соратники Зеленського вишукують для нього способи продовження президентської кар'єри

    Прагнення ЗеКоманди затаврувати Петра Порошенка як зрадника демонструє не лише горизонти мислення її членів. Воно грає насамперед проти України у нинішній непростій ситуації.

    Протягом першої половини президентської каденції Володимира Зеленського стало очевидним, що Державне бюро розслідувань уважно прислухається до президентських побажань.

    Переслідування Петра Порошенка носить системний характер, очевидно, що «посадити П'ятого» – завдання-максимум команди Шостого. Цього разу це здійснюється з очевидним політичним підтекстом – Порошенка намагаються приклеїти до Віктора Медведчука, звинувачуючи у державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

    Мова йде про закупівлю вугілля у 2014/2015 роках, хоча зараз в Україні проблема забезпечення «чорним золотом» стоїть надзвичайно гостро. Формат підозри та аргументація ДБР дозволяють впевнено говорити про політичне замовлення, ще один цікавий факт – «своя на 100%» для Зеленського генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунулася від підписання підозри Порошенку.

    Сам лідер «Європейської солідарності» новину про висунення підозри зустрів за кордоном. На Банковій марно намагалися зірвати його зустріч з Вселенським патріархом Варфоломієм, Петро Порошенко у своєму відеозверненні пообіцяв повернутися в Україну у січні 2022 року.

    Він добре розуміє, що метою влади є обмеження його політичної діяльності, адже протягом 2021 року популярність Порошенка зростала, а Зеленського – падала. Це бачать і соратники Зеленського, які вишукують способи для продовження президентської кар'єри свого кумира.

    Складно зрозуміти, чому заступник голови ОПУ Олег Татаров, який був функціонером МВС за президентства Віктора Януковича, не пояснив своїм нинішнім керівникам, до чого призводять переслідування лідерів опозиції.

    Втім, Зеленський надто захопився «впершістю». І все б нічого, якби не десятки тисяч російських військових на кордонах України та щоденні агресивні заяви, які лунають з Росії. Україні сьогодні конче потребує консолідації суспільства для відсічі агресивним планам Кремля, натомість ми бачимо неспроможність Володимира Зеленського до діалогу всередині країни.

    Консолідація заради України виявилася складним завданням для слабкого президента.

    Читайте також:

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко прокуратура вугілля Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Сергій Корсунський
    Сергій Корсунський

    Надзвичаний і Повноважний Посол України в Японії

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    Юрій Луценко
    Юрій Луценко
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Складний виклик для слабкого президента