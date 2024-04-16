Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Чому США і союзники стримуються від атак на Іран?

glavcom.ua
США і союзники тримають руку на пульсі конфлікту з Іраном
фото: depositphotos.com

«Якщо регіон зануриться у велику війну, світові енергетичні ринки чекає у кращому випадку ціновий шок, у гіршому – фізичний дефіцит нафти в окремих регіонах»

Чому це США і союзники не рознесуть Іран?

Насправді, в атаці Ірану на Ізраїль «у відповідь на вбивство кількох вищих офіцерів КВІР» дивує не тільки нахабність самого Ірану чи те, що левову частку ракет і безпілотників замість Ізраїлю збили французи, британці і американці. А те, що варіанту «зруйнувати режим аятол силою» немає навіть у теоретичному обговоренні. Хоча потенційна загроза більша за загрозу Хусейна свого часу. Та насправді пояснення дуже прості.

Перший фактор – клята нафта і її ціна. На кожному етапі загострення і під час війни ціни на нафту будуть робити дуже боляче усім – і Китаю, і США, і Індії, і ЄС.

Будь-яка велика війна у регіоні несе загрозу для енергетичної безпеки Китаю (який скуповує майже всю іранську нафту і значну частину саудівської), Індії (для якої ключові постачальники у регіоні – Ірак і ОАЕ), Європі (яка на шляху до відмови від російського все ще покладається на близькосхідне).
Весь морський експорт з регіону (а це 40% світового експорту нафти) йде через Ормузьку протоку, яка з'єднує Перську затоку з Аравійським морем.

Якщо регіон зануриться у велику війну, світові енергетичні ринки чекає у кращому випадку ціновий шок, у гіршому – фізичний дефіцит нафти в окремих регіонах.

Китай, який переживає найбільшу кризу за останні 30 років, може отримати дуже сильного удару. Але ж не смертельного. І конфронтація з ним вийде на новий рівень. А у боротьбі за нафту може стати більш агресивною китайська ж політика у Південнокитайському морі, де у контролі за шельф КНР знаходиться у постійній конфронтації з В'єтнамом, Філіппінами і Тайванем. Що зробить той регіон ще однією вибуховою точкою. Тому Китай продовжує наполягати на мирному врегулюванні конфлікту Ізраїлю і Саудівської Аравії з Іраном.

Шоку на ринку нафти боїться адміністрація Байдена. Ми ж бачимо як демократи напружуються від атак на російські НПЗ, хоча вплив цих атак на ринок нафти взагалі і близько неспівстваний з близькосхідним фактором.

Тому США будуть радо збивати ракети, які летять на Ізраїль, але навряд атакуватиме Іран. Хоча, наприклад, наприкінці ірано-іракської війни сама атакувала іранські нафтові платформи, щоб змусити країну піти на прийнятний для Хусейна мир. За 3 роки до «Бурі у пустелі».

Другий фактор – велика військова операція проти Ірану (тим більше вторгнення в Іран) лишається ідеєю, яка потребує занадто великого напруження сил.
Так, Ісламську Республіку немає причин боятися як Росію, бо він не може атакувати країни НАТО. А що робити в разі нападу на країни НАТО саме НАТО ще не вирішило. У нього досі немає ядерної зброї, а його системи ППО застаріли. Хоча якщо дотерпіти до моменту, коли Іран офіційно здобуде ядерну зброю, у регіоні буде відкрито ящик Пандори.

Але війна проти Ірану, щоб у ній швидко перемогти, потребуватиме набагато більше сил, ніж було задіяно проти Саддама 1991 і 2003. Нагадаю, обидва рази сили коаліції проти Саддаму перевищували 400 тис. військових. Іран більше Іраку у 4 рази. Його населення більше іракського зараз у 2 рази. Його армія неспівставно потужніша за армію Саддама.

Підготовка операції такого масштабу потребуватиме колосальної єдності і всередині американського істеблішменту, і спільної позиції усіх союзників, і цілковитого контролю над Іраком, бо це єдиний плацдарм, який може бути використаний для сухопутного вторгнення. А зараз навіть зі згодою Іраку бути таким плацдармом великі проблеми, бо країна колапсує.

Плюс ідея великої війни лякає практично усі інші країни регіону. Які можуть як фізично постраждати, так і зіткнутися з ризиком політичного загострення через активізацію радикальних рухів. Тим більше, що вторгнення в Ірак і Афганістан, а також їх подальша окупація не допомогли зробити ці країни стабільними демократіями чи хоча б автократіями. Скоріше навпаки.

Тому Ізраїлю допоможуть. Ракети позбивають (бо не бояться відповіді, як у випадку з Росією). Але чекати рішучих дій Ірану – марно. Можливо колись вторгнення стане єдиним виходом, але зараз на це немає сил і волі.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран окупація політика армія експорт Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначив ініціатор законопроєкту, він необхідний для захисту «сімейних цінностей і майбутніх поколінь» від «псевдоліберальних цінностей»
Правляча партія Грузії пропонує обмежити права ЛГБТ
25 березня, 16:27
Все населення Сектору Гази, а це 2,23 мільйона зіштовхується з високим рівнем гострої нестачі продовольства
Сектор Гази на межі голоду: вже фіксують десятки смертей від недоїдання
19 березня, 03:16
Тверда пшениця турецького виробництва стає максимально привабливою для Європи
Експорт твердої пшениці до Європи. Туреччина поставила підніжку Росії
29 березня, 09:57
У низці населених пунків, які окуповані РФ падає середній рівень заробітної плати та зростає безробіття
На окупованих територіях загострюється економічна криза – Центр нацспротиву
1 квiтня, 20:35
Ухвалений захід вартістю 41 млн євро, розрахований на 40 місяців
Рада ЄС схвалила допомогу армії Молдови на 41 млн євро
5 квiтня, 13:41
фото Defence Ministry
Бундесвер відправив до Литви бригаду для посилення східного флангу НАТО
8 квiтня, 12:40
Гетманцев зауважив, що офіційний курс залишається основним інструментом, за рахунок якого Нацбанк продовжує утримувати макрофінансову стабільність
Просідання гривні. Голова фінансового комітету Ради дав прогноз
11 квiтня, 21:30
Ганна Маляр різко висловиилася про демобілізацію
Маляр під час ефіру на телебаченні довела нардепку Совсун до сліз
13 квiтня, 14:32
Армія у Польщі залучає фахівців ІТ-галузі та операторів безпілотників
Міноборони Польщі масово залучає до армії фахівців однієї професії
Сьогодні, 09:19

Юрій Богданов

Чому США і союзники стримуються від атак на Іран?
Чому США і союзники стримуються від атак на Іран?
Письменник, якого дійсно варто обговорювати
Письменник, якого дійсно варто обговорювати
Третина українців вірить у астрологію. Чому це погано, але не критично
Третина українців вірить у астрологію. Чому це погано, але не критично
Партія Ердогана програла вибори вперше за 22 роки. Чому?
Партія Ердогана програла вибори вперше за 22 роки. Чому?
Справжні терористи можуть робити з росіянами, що хочуть. І ось чому
Справжні терористи можуть робити з росіянами, що хочуть. І ось чому
Соцмережі на контролі: Чому США та Китай занепокоєні
Соцмережі на контролі: Чому США та Китай занепокоєні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
38K
Демобілізація військових: нардепи хочуть внести зміни до закону «Про військовий обов’язок»
30K
Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць
12K
Прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського – WP
7549
Закон про мобілізацію: юрист пояснив, як працюватимуть нові правила призову
7538
Профспілки Італії б'ють на сполох через абсолютне зубожіння населення Італії

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Вчора, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Вчора, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Вчора, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua