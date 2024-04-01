На окупованих територіях загострюється економічна криза – Центр нацспротиву

У низці населених пунків, які окуповані РФ падає середній рівень заробітної плати та зростає безробіття

Як повідомляє Центр нацспротиву, росіяни намагаються зробити місцевих мешканців більш залежними від так званих соціальних виплат

На окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької області падає середній рівень заробітної плати та зростає безробіття. Про це йдеться на сторінці Центру національного спротиву.

Зазначається, що переводи грошей з підконтрольної території України заблоковані.

«Таким чином росіяни роблять місцевих мешканців більш залежних від соціальних виплат окупантів», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, щоб встановити контроль на незаконно окупованих територіях України, російська влада вчиняє широкомасштабні порушення міжнародного права. Під загрозою насильства окупанти нав'язують місцевим мешканцям громадянство, закони, судову систему, а також прагнуть знищити українську ідентичність за рахунок придушення культури, нав'язування російської мови, перевиховання дітей за допомогою навчальних програм та їх вербування до молодіжних груп з метою прищепити їм «російський патріотизм».

Як повідомлялося, російські загарбники розпочали нову хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованій Луганщині. Відповідний «указ» вже підписала окупаційна «влада».

До слова, Росія пропонує ветеранам так званої «спеціальної військової операції» посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України.