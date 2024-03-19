Сектор Гази на межі голоду: вже фіксують десятки смертей від недоїдання

Все населення Сектору Гази, а це 2,23 мільйона зіштовхується з високим рівнем гострої нестачі продовольства

Міністерство охорони здоров'я Гази зафіксувало 30 смертей від недоїдання

70% населення на півночі Гази стикається з критичним рівнем голоду, а 27 дітей і 3 дорослих померли від недоїдання, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази та Інтегрованої класифікації продовольчої безпеки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Інтегрована класифікація продовольчої безпеки (IPC) поінформувала, що у північній частині Гази 70% населення стикаються з найвищим рівнем голоду, який перевищує порогове значення на 20% і вважається критичним.

IPC також заявила, що немає достатньо даних щодо смертності, але за оцінками, щодня від голоду або недоїдання та хвороб вмирають 2 людей з кожних 10 000.

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Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило про смерть 27 дітей і трьох дорослих від недоїдання.

Загалом 1,1 мільйона жителів Гази, що складає приблизно половину населення, стикаються з «катастрофічною» нестачею їжі.

Перспектива штучного голоду в Газі викликала найсильнішу критику Ізраїлю з боку західних союзників з тих пір, як він розпочав свою війну проти бойовиків ХАМАС після їх смертоносного нападу на територію Ізраїлю 7 жовтня.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Парижі відбулася зустріч представників Ізраїлю, США, Єгипту і Катару, на якій були обговорені основи нової угоди щодо звільнення заручників, утримуваних у Секторі Гази ХАМАСом.

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Також раніше ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, що низка країн призупинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль.