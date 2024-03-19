Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сектор Гази на межі голоду: вже фіксують десятки смертей від недоїдання

Ірина Луцак
glavcom.ua
Сектор Гази на межі голоду: вже фіксують десятки смертей від недоїдання
Все населення Сектору Гази, а це 2,23 мільйона зіштовхується з високим рівнем гострої нестачі продовольства
фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я Гази зафіксувало 30 смертей від недоїдання 

70% населення на півночі Гази стикається з критичним рівнем голоду, а 27 дітей і 3 дорослих померли від недоїдання, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази та Інтегрованої класифікації продовольчої безпеки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Інтегрована класифікація продовольчої безпеки (IPC) поінформувала, що у північній частині Гази 70% населення стикаються з найвищим рівнем голоду, який перевищує порогове значення на 20% і вважається критичним.

IPC також заявила, що немає достатньо даних щодо смертності, але за оцінками, щодня від голоду або недоїдання та хвороб вмирають 2 людей з кожних 10 000.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило про смерть 27 дітей і трьох дорослих від недоїдання.

Загалом 1,1 мільйона жителів Гази, що складає приблизно половину населення, стикаються з «катастрофічною» нестачею їжі.

Перспектива штучного голоду в Газі викликала найсильнішу критику Ізраїлю з боку західних союзників з тих пір, як він розпочав свою війну проти бойовиків ХАМАС після їх смертоносного нападу на територію Ізраїлю 7 жовтня.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Парижі відбулася зустріч представників Ізраїлю, США, Єгипту і Катару, на якій були обговорені основи нової угоди щодо звільнення заручників, утримуваних у Секторі Гази ХАМАСом

Також раніше ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, що низка країн призупинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль.

Читайте також: Активізація дій США в Україні та Газі: американці висловили свою думку
Теги: Сектор Гази Ізраїль смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше стало відомо, що лікарі виявили в короля Великої Британії Чарльза III онкологічне захворювання на ранній стаді
Британське посольство відреагувало на чутки про смерть короля Чарльза III
Вчора, 16:34
Роман Шворінь любив грати у волейбол, а також кататися на скейті й велосипеді
Загинув у Маріуполі. Згадаймо 14-річного Романа Шворіня
Вчора, 09:00
Внаслідок удару загинули колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін (ліворуч) та командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостіщев
Ракетний удар по Одесі: загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»
15 березня, 18:06
У січні понад 1000 шведських артистів опублікували відкритий лист до мовної спілки із закликом усунути Ізраїль від участі в конкурсі
Представницю Ізраїля допущено до «Євробачення-2024» після зміни тексту пісні
8 березня, 17:56
Організатори пісенного конкурсу побачили у пісні ізраїльської учасниці політичний підтекст
Ізраїль змушений міняти текст пісні на «Євробачення-2024»: в чому причина
4 березня, 14:35
В России после похорон оппозиционера Алексея Навального, проводившихся 1 марта силовиками задержали на публичных мероприятиях 130 человек
Похороны Навального и «выборы» Путина
2 березня, 21:05
37-річний військовослужбовець Євген Данищук зі села Розтоки, що на Івано-Франківщині.
Повернувся з Польщі та пішов фронт, хоч був багатодітним батьком. Згадаймо Євгена Данищука
1 березня, 09:00
Слідство встановило, що за умови дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасного гальмування – потерпіла мала б можливість залишити межі проїзної частини
Завершено розслідування у справі нардепа Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП
29 лютого, 10:53
Белград не має наміру вводити санкції проти режиму Путіна
Сербія припустила погіршення відносин з Росією: названо причину
19 лютого, 04:20

Політика

Трамп може отримувати гроші від Росії – колишній адвокат експрезидента
Трамп може отримувати гроші від Росії – колишній адвокат експрезидента
Сектор Гази на межі голоду: вже фіксують десятки смертей від недоїдання
Сектор Гази на межі голоду: вже фіксують десятки смертей від недоїдання
Розрив між багатими та бідними країнами: ООН зробила тривожні висновки
Розрив між багатими та бідними країнами: ООН зробила тривожні висновки
Голова Ради ЄС закликав Європу готуватися до війни
Голова Ради ЄС закликав Європу готуватися до війни
Сенатор США розповів, як додаткове фінансування може допомогти ЗСУ
Сенатор США розповів, як додаткове фінансування може допомогти ЗСУ
Білий дім відреагував на результати виборів у Росії
Білий дім відреагував на результати виборів у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
75K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
63K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
40K
Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати
34K
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
21K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Вчора, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Вчора, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
17 березня, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua