Євро-2024: за що вболівати українському вболівальнику у третьому турі?

На Євро з шести груп виходить по дві перші команди + чотири команди, що зайняли третє місце

Бельгія обіграла Румунію 2:0, Україна переграла Словаччину 2:1, тому ситуація у нашій групі виглядає так:

Румунія, 3 очки, 3 забитих – 2 пропущених Бельгія, 3 очки, 2 – 1 Словаччина, 3 очки, 2 – 2 Україна, 3 очки, 2 – 4

Порахуємо що далі. Бо рахувати розклади – це весело!

Хто виходить у плей-офф? На Євро з шести груп виходить по дві перші команди + чотири команди, що зайняли третє місце.

У разі рівності очок на Євро-2024 спочатку дивляться на результат особистих зустрічей, потім на різницю забитих і пропущених голів, потім – на кількість забитих. Наприклад, якщо у двох команд по 4 очки, вони між собою зіграли внічию, але у однієї різниця мʼячів 4-4, а у іншої 5-5, проходить друга.

Наразі в нашій групі всі обіграли усіх, тому команди розташовано по різниці і кількості мʼячів. Але треба тримати в голові, що за особистими зустрічами Словаччина має перевагу перед Бельгією, Бельгія перед Румунією, Румунія перед Україною, Україна перед Словаччиною.

Розклади в групі для України:

1 – 2 місце. Україна має обіграти Бельгію. Якщо Словаччина не програє Румунії – ми будемо першими, якщо Румунія переможе – другими.

3 місце. Тут два варіанти. Перший – Україна грає внічию з Бельгією (по 4 очки, Бельгія вище за різницею мʼячів), а Румунія або Словаччина обігрують одна одну. Другий – Україна програє Бельгії (у нас 3 очки), Румунія обігрує Словаччину. Ми випереджаємо Словаччину за особистими зустрічами.

4 місце. Тут теж два сценарія. Перший – обидві пари грають внічию, всі мають по 4 очки, ми четверті за різницею мʼячів. Другий – ми програємо Бельгії, а Словаччина не програє Румунії.

Якщо ми треті? Що далі? Якщо у нас 4 очки – майже напевно ми підемо у плей-офф. Якщо 3 очки – треба нервувати. І вболівати за сприятливі розклади в інших групах.

Які саме?

Група А. Тут зараз так: Німеччина – 6 очок, Швейцарія – 4 (різниця +2), Шотландія – 1 (– 4), Угорщина – 1 (– 4).

Шотландія і Угорщина грають між собою. Ідеальний розклад для нас – нічия. Гірше – перемога Угорщини в максимум 1 мʼяч.

Група В. Іспанія – 6, Італія – 3, Албанія – 1 (-1), Хорватія – 1 (-3). В останньому турі: Італія – Хорватія, Іспанія – Албанія.

Тут ми вболіваємо за те, щоб Італія і Іспанія не програли. Тоді ми гарантовано випередили Хорватію і Албанію.

Група С. Англія – 4, Данія – 2 (0), Словенія – 2 (0), Сербія – 1 (-1). В останньому турі: Данія – Сербія, Словенія – Англія.

Тут все просто: нам потрібна перемога Англії над Словенією, бо якщо у Словенії буде 3 нічиї (а у нас 3 очки) – ми їм точно поступаємося за різницею мʼячів. Перемога Данії чи Сербії гарантовано залишить того, хто програв останнім.

Група D. Нідерланди (+1) – 4, Франція – 4 (+1), Австрія – 3 (+1), Польща (вже точно остання) – 0. Останній тур: Нідерланди – Австрія, Франція – Польща.

На цю групу я б плани не будував. Хіба що ми все ж наберемо 4 очки, а Словаччина і Румунія не зіграють внічию.

Група F. Португалія – 6, Туреччина – 3 (-1), Чехія – 1 (-1), Грузія – 1 (-2). Останній тур: Португалія – Грузія, Чехія – Туреччина.

Ідеальний варіант для нас – Туреччина і Португалія не програють. Варіант гірше: Португалія не програє, Чехія громить Туреччину.

В підсумку.

Вболіваємо за Україну. Якщо ви не максималіст, то ще за Румунію – щоб гарантовано мати 3 місце.

До того – вболіваємо за 1) нічию між Шотландією та Угорщиною, 2) за непоразку Італії та Іспанії, 3) за Англію, 4) за Португалію і трохи за Туреччину. Нас влаштує будь-які два з цих варіантів.