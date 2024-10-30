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Росіяни більше довіряють Путіну, ніж місцевій владі – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни більше довіряють Путіну, ніж місцевій владі – ISW
Аналітики вважають, що спроби диктатора відвернути невдоволення від себе через мобілізацію і зробити чиновників нижчої ланки «цапами-відбувайлами» можуть спрацювати
фото з відкритих джерел

Путін відвертає невдоволення щодо російської практики мобілізації від себе та федерального уряду, переклавши негативне ставлення до місцевих чиновників

Довіра росіян до кремлівського диктатора Володимира Путіна зросла, натомість громадяни РФ стали менше довіряти місцевій владі. Причиною цього є питання криптомобілізації. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, незалежна російська дослідницька організація «Левада-центр» опублікувала 24 жовтня результати місячного опитування, яке було проведено у вересні 2024 року. Згідно з ним:

  • 43% респондентів довіряють органам місцевого самоврядування;
  • 69% російським військовим;
  • 80% російському диктатору Володимиру Путіну

Аналогічне опитування «Левада-центру» у вересні 2023 року показало, що:

  • 45% довіряють органам місцевого самоврядування;
  • 72% російським військовим;
  • 76% Путіну.

Дані цих опитувань вказують на те, що Путін продовжує покладатися на зусилля щодо криптомобілізації на рівні місцевих органів влади. Таким чином, він відвертає невдоволення щодо російської практики мобілізації від себе та федерального уряду, переклавши негативне ставлення до місцевих чиновників. При цьому диктатор уникає необхідності оголошувати загальну мобілізацію.

Крім того, невелике зниження довіри до місцевих чиновників і зростання довіри до Путіна є показниками того, що спроби російського диктатора відвернути невдоволення від себе і зробити чиновників нижчої ланки «цапами-відбувайлами» через проблеми, пов'язані з Україною, можуть спрацювати.

«ISW продовжує оцінювати, що Путін продовжить давати вказівки місцевим органам влади підтримувати зусилля щодо криптомобілізації доти, доки не будуть потрібні зусилля з мобілізації на федеральному рівні для досягнення оперативних потреб в Україні», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування.

До слова, російський диктатор Володимир Путін визнав, що санкції спричиняють проблеми економіці РФ.

Теги: мобілізація росія росіяни путін місцева влада

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