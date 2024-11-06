Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп танцює перед прихильниками, святкуючи перемогу (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп танцює перед прихильниками, святкуючи перемогу (відео)
Помітно, що Трамп перебуває у доброму гуморі
скриншот відео

Дональд Трамп на трибуні виконав нескладні рухи під легендарну композицію американської диско-групи Village People «Y.M.C.A.»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп потанцював на трибуні перед своїми прихильниками, святкуючи власну перемогу. Він закінчив своє звернення до американців переможним танцем під безсмертний хіт Village People.

На відео можна побачити, як Дональд Трамп на трибуні виконує нескладні рухи під легендарну композицію американської диско-групи Village People «Y.M.C.A.» (Уай-ем-сі-ей). Пісня  з'явилася ще у 1978 році і досі залишається популярною та часто звучить на багатьох спортивних заходах у США та Європі, де натовпи приєднуються до танцю, зображуючи руками чотири літери назви пісні.

Помітно, що Трамп перебуває у гарному настрої. 

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників. Він додав, що американські виборці надали йому «безпрецедентні повноваження», оскільки Республіканська партія повертає контроль над Сенатом і найімовірніше збереже контроль також і в Палаті представників.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

За прогнозами The New York Times, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з імовірністю 86%. За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«На Заході й досі не хочуть визнавати, що це війна на знищення української нації»
Чи встоїть Захід перед новою коаліцією Путіна?
29 жовтня, 09:53
Угорщина погрожує не погодитися на зміну правил щодо терміну продовження санкцій проти Росії
Орбан вигадав спосіб, як допомогти Трампу у його передвиборчих перегонах
14 жовтня, 11:02
Рютте заявив, що Зеленський може розраховувати на постійну підтримку НАТО
Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО – Рютте
17 жовтня, 11:44
Стався злив документів щодо планів Ізраїлю
Плани Ізраїлю щодо удару по Ірану. США розслідують витік надсекретних даних
20 жовтня, 10:27
Британська компанія Sent Into Space провела випробування валізи
Американська компанія скинула валізу з космосу
1 листопада, 03:00
Лідери республіканців в обох палатах складають програму на перші 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді
Республіканці вже готують план на перші 100 днів Трампа – The Hill
25 жовтня, 09:46
У своєму найсильнішому штаті, Мічигані, Гарріс випереджає Трампа з результатом 51% проти 48%   
Гарріс випереджає Трампа у ключових «блакитних» штатах: нове опитування
1 листопада, 16:19
Військові США готові на випадок заворушень у день виборів
Військові у США у бойовій готовності через можливі заворушення – CNN
4 листопада, 08:55
Шанси Дональда Трампа та Камали Гарріс на виборах 5 листопада майже рівні
Стало відомо, як Гарріс і Трамп проведуть вирішальну ніч після виборів
Вчора, 20:38

Політика

Трамп танцює перед прихильниками, святкуючи перемогу (відео)
Трамп танцює перед прихильниками, святкуючи перемогу (відео)
Зеленський звернувся до переможця американських виборів
Зеленський звернувся до переможця американських виборів
84-річна Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
84-річна Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія
Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія
Гарріс і Трамп встановили рекорд із витрат на вибори – Financial Times
Гарріс і Трамп встановили рекорд із витрат на вибори – Financial Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
16K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
15K
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють
13K
Вибори в США. Онлайн результати на карті

Новини

На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Вчора, 18:15

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua