Трамп танцює перед прихильниками, святкуючи перемогу (відео)

Дональд Трамп на трибуні виконав нескладні рухи під легендарну композицію американської диско-групи Village People «Y.M.C.A.»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп потанцював на трибуні перед своїми прихильниками, святкуючи власну перемогу. Він закінчив своє звернення до американців переможним танцем під безсмертний хіт Village People.

На відео можна побачити, як Дональд Трамп на трибуні виконує нескладні рухи під легендарну композицію американської диско-групи Village People «Y.M.C.A.» (Уай-ем-сі-ей). Пісня з'явилася ще у 1978 році і досі залишається популярною та часто звучить на багатьох спортивних заходах у США та Європі, де натовпи приєднуються до танцю, зображуючи руками чотири літери назви пісні.

🕺🇺🇸Це переможний танок Дональда Трампа, яким він закінчив своє звернення до американців pic.twitter.com/FmT2TGHZ55 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 6, 2024

Помітно, що Трамп перебуває у гарному настрої.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників. Він додав, що американські виборці надали йому «безпрецедентні повноваження», оскільки Республіканська партія повертає контроль над Сенатом і найімовірніше збереже контроль також і в Палаті представників.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

За прогнозами The New York Times, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з імовірністю 86%. За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.