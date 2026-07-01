Про що не люблять згадувати поляки

У кого і де стріляли поляки, які служили у Вермахті?

Нагадаю, що за оцінками польських дослідників у Вермахті служило від 350 тисяч до півмільйона поляків.

Ось «прекрасний» епізод з розмови Тереси Торанської із Міхалом Брістігером, львівським євреєм, який завдяки співпраці із окупаційною владою врятувався під час Другої світової війни.

Тут Брістігер розповідає, як він потрапляє на вокзал у Дніпропетровську, який був переповнений німецькими солдатами. Коли його питають, називається поляком.

«А! Поляк!»

І один з солдатів вермахту починає розмовляти із Брістигером польською. Виявляється, що той солдат - поляк з польської Силезії і що таких у тій вокзальній залі більшість.

У кого поляки з Вермахта стріляли на Східному фронті у 1942, чи 1943 роках? Наприклад у Дніпрі, Харкові, Донецьку?

Цікаве питання, еге ж?

У Польщі сьогодні несеться про Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 року як про акт колаборації ОУН із Третім Рейхом.

Але чомусь такі паблики як Fundacja Pamięci Narodów уникає згадки, що вже за кілька днів нацисти заарештували лідерів ОУН, а ще за місяць запроторили до концтабору Заксенхаузен.

У будь-якій справі головно не вийти на самих себе: поки Степан Бандера був увʼязнений у концтаборі Заксенхаузен, а його брати - в Аушвіц-Біркенау, сотні тисяч поляків у німецькій формі вбивали солдатів і офіцерів, які були мобілізовані з України до сил Обʼєднаних націй.

Чому б в такий день не згадати всі важливі факти історії, а не лише зручні для розпалювання ненависті до українців?!