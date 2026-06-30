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ЗМІ: Президент Польщі задумав обмежити контакти із Зеленським

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЗМІ: Президент Польщі задумав обмежити контакти із Зеленським
Навроцький виступить із заявою щодо Зеленського 11 липня
фото: PAP

В оточенні Кароля Навроцького розглядають такий крок після нового загострення суперечок між Києвом і Варшавою

Президент Польщі Кароль Навроцький може обмежити контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Такий варіант нібито розглядають в оточенні польського лідера на тлі загострення українсько-польських відносин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

За інформацією видання, Кароль Навроцький може озвучити свою позицію 11 липня – у Національний день пам'яті жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої.

Як стверджує співрозмовник газети з оточення президента Польщі, у Президентському палаці сприйняли оголошення Володимира Зеленського про створення Національного пантеону як свідому провокацію.

«Ми сприймаємо цю заяву стримано, оскільки дії Зеленського та його оточення мають провокаційний характер, а ми не будемо частиною сценарію, написаного Києвом, який, до речі, підсилює російську пропаганду», – заявив представник Канцелярії президента Польщі.

За словами співрозмовника, у Варшаві вважають, що окремі рішення української влади орієнтовані насамперед на внутрішню аудиторію.

Водночас польська сторона не планує поспішати з відповіддю. «Ми не будемо відповідати різко. Ми робимо свою справу, а злочинців під прапором УПА будемо послідовно називати геноцидниками», – сказав представник президентської канцелярії.

Відповідна позиція може бути озвучена під час заходів 11 липня. За даними Dziennik Gazeta Prawna, попри можливе обмеження контактів із Володимиром Зеленським, Польща не має наміру припиняти підтримку України.

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

Як відомо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

Теги: Польща Кароль Навроцький Володимир Зеленський дипломатія

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