День Конституції України: історія свята, цікаві факти та привітання

У 2026 році українці відзначатимуть 30-ту річницю прийняття Основного Закону

28 червня Україна відзначатиме День Конституції – одне з головних державних свят, присвячене Основному Закону країни. Саме цього дня у 1996 році після майже доби безперервної роботи Верховна Рада ухвалила Конституцію незалежної України.

«Главком» зібрав усе, що варто знати про це свято: історію української Конституції, цікаві факти, програму святкування у Києві, а також добірку привітань у прозі, віршах і листівках.

Зміст

Історія української Конституції

Щороку 28 червня українці відзначають День Конституції України. Це єдине державне свято, дата якого закріплена безпосередньо в Основному Законі. Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада ухвалила Конституцію незалежної України, яка стала фундаментом правової системи держави.

Конституція визначає основні принципи функціонування держави, закріплює права і свободи людини та громадянина, встановлює засади діяльності органів влади, місцевого самоврядування, визначає державні символи та територіальний устрій України. Документ також гарантує суверенітет держави, її незалежність і демократичний розвиток.

Уже четвертий рік поспіль День Конституції Україна відзначає в умовах повномасштабної війни. Попри це свято залишається символом української державності, незламності та прагнення жити у вільній демократичній країні.

Історія українського конституціоналізму розпочалася задовго до ухвалення сучасної Конституції. Одним із перших документів такого рівня стали «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького», укладені у 1710 році гетьманом Пилипом Орликом. Цей документ вважають однією з перших конституцій у світі, адже він передбачав поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову, обмежував повноваження гетьмана й визначав права козацтва.

Оригінал Конституції Пилипа Орлика

Наступною важливою сторінкою стала Конституція Української Народної Республіки, яку Центральна Рада ухвалила у 1918 році під керівництвом Михайла Грушевського. Документ проголошував незалежність УНР та містив демократичні норми, однак через зміну влади так і не набув чинності.

Також важливими етапами розвитку української державності стали Конституція Західноукраїнської Народної Республіки та Конституція Карпатської України.

У радянський період діяли чотири Конституції Української РСР – 1919, 1929, 1937 і 1978 років. Саме остання залишалася чинною навіть після проголошення незалежності України у 1991 році, поки не була ухвалена нова Конституція незалежної держави.

Як ухвалювали Конституцію України

Робота над сучасною Конституцією розпочалася після ухвалення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. Уже восени Верховна Рада створила Конституційну комісію, яка почала готувати проєкт Основного Закону.

Протягом шести років було розроблено близько 15 різних варіантів документа. Найбільші дискусії точилися навколо розподілу повноважень між гілками влади, статусу Криму, державної символіки, права власності та мовного питання.

Голова комісії з доопрацювання та узгодження проєкту Конституції України Михайло Сирота слухає звернення до зали спікера Олександра Мороза, 28 червня 1996 року

Під час підготовки до другого читання до проєкту внесли близько шести тисяч поправок. Остаточне засідання Верховної Ради розпочалося 27 червня 1996 року й тривало майже безперервно близько 24 годин. Цю подію згодом назвали «конституційною ніччю».

Основний Закон було ухвалено 28 червня 1996 року о 9:20. За нього проголосували 315 народних депутатів, що перевищило необхідну конституційну більшість. Одним із ключових учасників підготовки документа був народний депутат Михайло Сирота, якого часто називають «батьком Конституції України».

Саме після ухвалення Конституції були остаточно закріплені правові основи незалежної України, її суверенітет, територіальна цілісність та демократичний устрій.

Чому Конституцію не можна змінювати під час війни

Конституція України може змінюватися лише за спеціальною процедурою, яка передбачає підтримку конституційної більшості народних депутатів. Для окремих розділів Основного Закону необхідно не менше двох третин голосів від конституційного складу Верховної Ради.

Водночас Конституція прямо забороняє вносити зміни до Основного Закону під час дії воєнного або надзвичайного стану. Також не можуть розглядатися зміни, які передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини або спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Разом із тим стаття 64 Конституції передбачає, що в умовах воєнного стану окремі права і свободи можуть бути тимчасово обмежені із зазначенням строку дії таких обмежень.

Цікаві факти про Конституцію України

Конституцію України ухвалили після майже 24 годин безперервної роботи парламенту.

За Основний Закон проголосували 315 народних депутатів.

Під час підготовки документа парламентарі розглянули близько 6 тис. поправок.

Конституція Пилипа Орлика 1710 року вважається однією з перших європейських конституцій.

Україна стала останньою серед колишніх радянських республік, яка ухвалила власну Конституцію.

День Конституції є єдиним державним святом, закріпленим у самій Конституції України.

Як Київ святкуватиме День Конституції у 2026 році

До 30-річчя ухвалення Конституції у столиці підготували культурні, освітні та просвітницькі заходи, які проходитимуть як офлайн, так і онлайн.

Офіційна програма традиційно розпочнеться 28 червня із церемонії покладання квітів до пам'ятника гетьману Пилипу Орлику. Біля будівлі Київської міської ради транслюватимуть фото- та відеоматеріали про історію українського конституціоналізму.

У музеях, бібліотеках та архівах відкриються тематичні виставки, присвячені історії Конституції України. Для дітей і молоді заплановано лекції, вебінари, вікторини, конференції, поетичні читання та виставкові проєкти.

Також для жителів і гостей столиці організують автобусні та пішохідні екскурсії, присвячені історії української державності. Святкові концерти, благодійні виступи, спортивні заходи та мистецькі фестивалі відбудуться в усіх районах Києва.

Привітання з Днем Конституції України

Привітання у прозі

Бажаю, щоби права українця були найважливішим, що оберігає наша держава. Щоб життя українця навіть не порівнювали із золотом. Щоб добробуту українця заздрили у Європі, а мужність українця ще сотні років пам’ятали у світі. З Днем Конституції України.

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Вітаю з Днем Конституції України. Це свято закону із законів, який склали українці для українців. Ми горді, що маємо таку державу, з такими правами й таким народом.

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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю, щоб Україна завжди була вільною незалежною країною. Бажаю, щоб українці були свідомими. Щоб усі керувалися верховенством права, поважали один одного та допомагали ближньому.

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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю миру, щастя та великих можливостей для досягнення успіху, для втілення мрій. Бажаю усім серцем любити свою країну. Бажаю усіма силами робити своє життя прекрасним. Бажаю бути прикладом гідного громадянина України. Бажаю залишатися чудовою людиною відкритої душі.

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Бути українцем – це модно. Бути патріотом – це тренд. Любити країну – це класно, поважати її конституцію – це закон. Вітаю з Днем Конституції України.

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Щиро вітаю з Днем Конституції України! Хочу побажати у цей день згадувати лиш найкраще про країну, радіти життю та цінувати, підтримувати нашу Батьківщину ще більше.

***

Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю миру, щастя та великих можливостей для досягнення успіху, для втілення мрій. Бажаю усім серцем любити свою країну.

***

Щиро вітаю з Днем Конституції України! Хочу побажати у цей день згадувати лиш найкраще про країну, радіти життю та цінувати, підтримувати нашу Батьківщину ще більше.

***

Всіх українців хочу привітати з Днем Конституції України! Хочу побажати, щоб закони оберігали, захищали та гарантували безпеку і свободу у власній державі. Бажаю кожному громадянину активної громадянської свідомості та патріотичної позиції, а ще розвитку та процвітання!

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Шановні земляки! Щиро вітаю Вас із визначним державним святом – Днем Конституції України. Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній, соборній державі.

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Щиро вітаю Вас із визначним святом – Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. З усього серця зичу Вам міцного здоров’я, довгих років життя, миру та добробуту, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!

Привітання з Днем Конституції України у віршах

Пишайся, що ти українець,

Живеш на вкраїнській землі.

Цінуй свою Батьківщину,

Дотримуйся правил Її.

З Днем Конституції України.

***

Не кажіть, що нема країни,

коли в країни закони є

й до них із роками зміни

Рада Верховна додає.

Не кажіть, що то не країна,

Коли народ за неї гине.

А кажіть, що Україна –

Найкраща у світі, єдина.

З Днем Конституції.

***

Вітаємо з Днем Конституції України.

Бажаємо дотримуватися правил сумлінно.

Просимо бути вкраїнцем у серці й на ділі

Тоді в Україні люди житимуть сміло.

З Днем Конституції України!

***

День Конституції для нас

Є захистом й гарантом права!

Ми щиро привітаємо вас,

Щоб доля тільки щастя знала.

Живіть завжди в добрі й теплі

Під охороною держави.

Людині треба на землі,

Права, щоб істину держали!

***

З Днем Конституції вітаю,

Усім здоров’я я бажаю!

Нехай обов’язки свої

Завжди виконують усі.

Ну і нехай наша держава

Дотримується завжди права,

Щоб пересічні наші українці

Жили щасливо – в столиці і глибинці!

***

З Днем Конституції

Всіх пересічних громадян!

Щоб українці жили

Лише за законом!

Нехай права наші

Лунають навкруги,

Щоб не були вони для влади

Пустим дзвоном!

***

Конституція наша – Закон,

Оберіг української нації,

Береже вона права кордони

В соціальних життя ситуаціях.

Громадянам гарант і права,

Захист, мудрість вона і основа,

Конституція наша жива,

України святиня й обнова!

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити Вам буде любо!



Листівки до Дня Конституції України

До слова, до 30-річчя Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою. Для того, щоб переклад Конституції українською жестовою мовою був зрозумілим в різних частинах України, до роботи було залучено дев’ятьох перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови, а також додатково фахівців з української жестової мови та права.