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Заступник керівника Офісу президента повернув польську відзнаку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Заступник керівника Офісу президента повернув польську відзнаку
Жовква відмовився від польського ордена
фото: Ігор Жовква/Facebook

Ігор Жовква назвав рішення щодо Володимира Зеленського політично невиправданим та оголосив про повернення державної нагороди Польщі

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив про рішення повернути польську державну нагороду, яку отримав у 2022 році. Причиною він назвав рішення польської влади позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Про це повідомляє «Главком».

Жовква заявив, що не вважає рішення щодо Зеленського ані морально справедливим, ані політично виправданим. За його словами, нагородження президента України у 2023 році було не лише відзнакою для глави держави, а й символом визнання мужності українського народу та внеску українських військових у безпеку всієї Європи.

Заступник керівника Офісу президента повернув польську відзнаку фото 1
скриншот із Facebook

«Сьогодні український народ платить найвищу ціну за свободу і безпеку всієї Європи», – наголосив посадовець.

Він також нагадав, що між Україною та Польщею існують складні сторінки історії, однак відносини двох народів завжди будувалися на прагненні до взаєморозуміння та примирення. Жовква зазначив, що для нього було честю отримати Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща за розвиток українсько-польського партнерства.

Втім, за нинішніх обставин він не вважає можливим надалі зберігати цю нагороду. «Із повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден», – заявив заступник керівника ОП.

При цьому Жовква окремо подякував польським родинам, волонтерам, посадовцям і всім громадянам Польщі, які допомагають Україні від початку повномасштабної війни.

Посадовець висловив переконання, що взаємна повага та історична справедливість мають залишатися основою українсько-польських відносин.

Нагадаємо, раніше про повернення польських державних нагород оголосили керівник Офісу президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та посол України в Польщі Василь Боднар. Усі вони пояснили свої рішення реакцією на дії президента Польщі Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського.

Водночас колишній перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін висловився проти хвилі повернення польських державних нагород українськими посадовцями. На його думку, такі кроки можуть ускладнити відносини між Києвом і Варшавою та принести вигоду лише Росії.

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Теги: Польща Офіс президента державні нагороди Кароль Навроцький

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