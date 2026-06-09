У Новому Орлеані родина натрапила на втрачений римський надгробок у власному саду (фото)

Знайдений пам’ятник мав викарбувані написи латинською мовою

У Новому Орлеані (США) знайшли римський надгробок віком близько 2 тис. років, який вважався втраченим після Другої світової війни. Історичну знахідку знайшли мешканці одного з будинків міста. Про це розповідає «Главком» із посиланням на ScienceAlert.

Подружжя Даніелла Санторо та Аарон Лопес мешкають у районі Керроллтон в Новому Орлеані. Під час прибирання у своєму саду, вони натрапили на мармурову плиту, яка містила написи латинською мовою.

Спочатку власники будинку подумали, що знайшли копію артефакту. Проте напис на ньому, змусив подружжя задуматися. На надгробку були викарбувані слова Dis Manibus, що у перекладі з латини означає «духам мертвих». Зазвичай такі слова пишуть на римських поховальних пам’ятниках.

Врешті з’ясувалося, що у звичайному саду сотні років зберігався римський надгробок. Він був створений на честь воїна, на ім'я Секст Конгеній Верус у віці 42 років. Пам’ятник встановили його нащадки Атілія Каруса та Веттіус Лонгін.

Однак питання про те, як саме надгробок з Італії опинився у США, залишається без відповіді. До слова, у архівах згадок про цей артефакт немає.

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