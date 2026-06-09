Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Новому Орлеані родина натрапила на втрачений римський надгробок у власному саду (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Надгробок з Італії знайшовся у США
фото: PRCNO

Знайдений пам’ятник мав викарбувані написи латинською мовою

У Новому Орлеані (США) знайшли римський надгробок віком близько 2 тис. років, який вважався втраченим після Другої світової війни. Історичну знахідку знайшли мешканці одного з будинків міста. Про це розповідає «Главком» із посиланням на ScienceAlert.

Подружжя Даніелла Санторо та Аарон Лопес мешкають у районі Керроллтон в Новому Орлеані. Під час прибирання у своєму саду, вони натрапили на мармурову плиту, яка містила написи латинською мовою.

Спочатку власники будинку подумали, що знайшли копію артефакту. Проте напис на ньому, змусив подружжя задуматися. На надгробку були викарбувані слова Dis Manibus, що у перекладі з латини означає «духам мертвих». Зазвичай такі слова пишуть на римських поховальних пам’ятниках.

Врешті з’ясувалося, що у звичайному саду сотні років зберігався римський надгробок. Він був створений на честь воїна, на ім'я Секст Конгеній Верус у віці 42 років. Пам’ятник встановили його нащадки Атілія Каруса та Веттіус Лонгін.

Однак питання про те, як саме надгробок з Італії опинився у США, залишається без відповіді. До слова, у архівах згадок про цей артефакт немає.

Нагадаємо, у Єрусалимі археологи під час розкопок натрапили на підземний тунель, який викликав чимало запитань у науковців. Експерти й досі не можуть дізнатися головну таємницю цієї історичної знахідки. Археологічні розкопки відбувалися неподалік від поселення Рамат-Рахель, яке є археологічною пам’яткою на півдні Єрусалима. Археологи спочатку знайшли скелясту місцевість та природну карстову порожнину, де й виявили вирубаний тунель всередині скелі.

Також повідомлялося, у Сербії виявили незвичне поховання, що може змінити історію бронзового віку на Балканах. Археологи натрапили на останки із золотою діадемою. Разом із останками та діадемою дослідники виявили людські зуби. Їх науковці використали для радіовуглецевого датування, щоб дізнатися вік кісток. Результати змусили вчених замислитися над реальною хронологією подій раннього та середнього бронзового віку в Сербії.

Читайте також:

Теги: історія США Італія Достопримечательности Украины археологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Секретний план передбачав надання Тегерану 5000 дронів невеликого радіуса дії з оптоволоконним управлінням
The Economist: Росія планувала передати Ірану тисячі дронів для ударів по американських військам
8 травня, 18:06
Призидент Трамп сьогодні прибув до Пекіна
CNN: Тайвань побоюється стати «розмінною монетою» на зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном
13 травня, 22:49
Бредлі з 1-ї кавалерійської дивізії проводить маневри в Бемово Піске у Польщі 23 листопада 2022 року
США відмовилися від планів розгортання військовослужбовців та техніки в Польщі
14 травня, 01:01
Венс зауважив, що для Трампа є цілком природним цікавитися майбутнім партії
Венс прокоментував свою потенційну участь у президентських виборах 2028 року
14 травня, 05:27
Літаки виконували у повітрі демонстрацію, коли сталася аварія
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
18 травня, 08:59
З часів першого терміну Трампа Китай значно зменшив залежність від американської агропродукції
Китай зобов’язався щороку купувати агропродукцію США на понад $17 млрд
18 травня, 07:02
У січні Трамп подав позов на $10 млн проти Податкової служби через розголошення податкових документів
Мінʼюст США назавжди звільнив Трампа та його родичів від податкових перевірок
20 травня, 12:32
Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив про втрату США колишнього впливу в регіоні
Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці
26 травня, 13:24
Авіаносець ВМС США USS Nimitz, що швартується в Панамській затоці у березні
Politico: Пентагон готує все необхідне для вторгнення на Кубу
30 травня, 05:11

Життя

У Новому Орлеані родина натрапила на втрачений римський надгробок у власному саду (фото)
У Новому Орлеані родина натрапила на втрачений римський надгробок у власному саду (фото)
«Шокує кількість росіян». Емігрантка розповіла, як живеться українським біженцям в Ізраїлі
«Шокує кількість росіян». Емігрантка розповіла, як живеться українським біженцям в Ізраїлі
«Живчик» після хвилі обурення залишає старий дизайн
«Живчик» після хвилі обурення залишає старий дизайн
Кохання студентських років: Кейт Міддлтон побачилася зі своїм колишнім на весіллі
Кохання студентських років: Кейт Міддлтон побачилася зі своїм колишнім на весіллі
Американський школяр знайшов скелет морського хижака віком 80 млн років (фото)
Американський школяр знайшов скелет морського хижака віком 80 млн років (фото)
Мертва вода, нігті... Танатопрактик розповів, що чорні маги шукають у морзі
Мертва вода, нігті... Танатопрактик розповів, що чорні маги шукають у морзі

Новини

Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua