Переполох у паспортному столі. Митрополит Павло відреагував на скандальне відео «Главкома»

Митрополит Павло заявив, що не бачить причин, чому має тікати з України

Після скандального відео «Главкома», де кореспондент видання помітив митрополита Павла в паспортному столі під час оформлення закордонного паспорту, намісник Києво-Печерської Лаври почав виправдовуватися перед вірянами.

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Він намагався переконати вірян, що не поїде з України.

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«Я не поїхав, коли в радянський час мене гонили, а тепер я не маю чого їхати зі своєї країни», – стверджує митрополит.

Попри обіцянку залишитися в Україні, настоятель Києво-Печерської Лаври терміново оформлював закордонний паспорт.

На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення. Попри таке швидке оформлення документів, які дозволять виїхати за кордон, митрополит запевнив вірян, що не втіче з України.

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Митрополит Павло також порівняв виселення з Лаври служителів УПЦ МП із гоніннями за часів радянської влади.

Попри те, що священики УПЦ МП мають покинути територію Києво-Печерської Лаври вже сьогодні, митрополит Павло задумав влаштувати провокацію та закликав вірян приходити до Лаври й завтра. Він наголосив, що попри вимогу покинути стіни монастиря, служба триватиме весь час.

Під час промови митрополита Павла на голови вірян упав лід. Кореспондент «Главкома» зняв знаковий момент падіння.

На відео видно, як шматок льоду летить просто на голови людям, які слухають ймовірно останню проповідь митрополита у стінах української святині.

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Нагадаємо, раніше митрополит Української православної церкви московського патріархату Павло Лаврський різко звернувся до української влади на тлі того, що Києво-Печерська Лавра розірвала контракт із УПЦ МП.

Як уже писав «Главком», за час свого господарювання у Києво-Печерській лаврі оточення митрополита Павла повністю зруйнувало низку історичних та культурних пам’яток і перетворила одне з чудес України, всесвітнього надбання ЮНЕСКО, на комерційний центр, меблевий цех, точки з продажу алкоголю, масажні салони та урешті-решт, звалище.

Також скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври.

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.