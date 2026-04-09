Незаконне збагачення: ексдепутат визнав свою вину та заплатить у бюджет

Засуджений погодився сплатити 13 млн грн державі й ЗСУ

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо незаконного збагачення колишнього депутата Одеської обласної ради Віталія Вітікача. Про це повідомляє «Главком».

09 квітня 2026 року ВАКС затвердив угоду, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім депутатом облради.

Посадовець ще до повідомлення про підозру визнав свою вину у набутті активів, що значно перевищують його законні доходи, та сам ініціював укладення угоди про визнання винуватості.

Йдеться про придбану у 2023-2024 роках нерухомість – житловий будинок і споруди в дачно-будівельному кооперативі на Одещині. Вартість цих активів перевищила офіційні доходи депутата на 11 021 837 грн.

Суд визнав Віталія Вітікача винуватим за ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

Водночас засудженого звільнено від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 КК України. Йому встановлено іспитовий строк із покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

У межах угоди обвинувачений зобов’язався перерахувати:

11 млн грн (еквівалент предмета правопорушення) до державного бюджету;

2 млн грн на підтримку Збройних сил України через благодійний фонд «Повернись живим».

Вирок суду набере законної сили через 30 днів із моменту проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку. За даними слідства, Віталій Вітікач був обраний депутатом на місцевих виборах у 2020 році та очолював фракцію «Слуги народу» в Одеській облраді. Після обшуків НАБУ у 2025 році він склав депутатські повноваження.

