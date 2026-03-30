Цьогорічна церемонія сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться у «закритому режимі» з міркувань безпеки

Церемонія сходження Благодатного вогню в єрусалимському Храмі Гробу Господнього, яка запланована на Велику суботу, 11 квітня 2026 року, відбудеться в умовах суворих обмежень. Через бойові дії та високий ризик ракетних атак ізраїльська поліція та служби безпеки ухвалили рішення про проведення заходу у фактично закритому форматі. Це стало відомом після зустрічі правоохоронців із латинським патріархом Єрусалима П'єрбаттістою Піцабаллою, інформує «Главком».

«Під час зустрічі було вирішено, що нинішні умови не дозволяють проводити масові збори», – йдеться у заяві ізраїльських правоохоронців.

Головною причиною проведення масового заходу є відсутність у стародавньому Храмі належних укриттів, здатних захистити велику кількість людей у разі повітряної тривоги. Крім того, вузькі вулички Старого міста створюють складнощі для оперативної евакуації та доступу екстрених служб.

Зазначається, що за останні два тижні поблизу та у деяких святих місцях сталося кілька випадків падіння ракетних снарядів та уламків перехоплених ракет.

«Небезпека є реальною. Головна мета, яку поділяють усі сторони – як поліція, так і релігійні лідери – це насамперед захист людського життя», – зазначили в поліції Ізраїлю.

Ключові обмеження поліції

Ліміт присутності : Враховуючи конструктивні особливості Храму Гробу Господнього та відсутність укриттів, усередині будівлі під час церемонії дозволено перебувати лише 50 особам (представникам духовенства та офіційних делегацій).

: Враховуючи конструктивні особливості Храму Гробу Господнього та відсутність укриттів, усередині будівлі під час церемонії дозволено перебувати лише 50 особам (представникам духовенства та офіційних делегацій). Старе місто під контролем: Доступ до Християнського кварталу буде обмежено. Поліція встановить численні блокпости, а прохід здійснюватиметься виключно за спеціальними цифровими дозволами, виданими заздалегідь.

Доступ до Християнського кварталу буде обмежено. Поліція встановить численні блокпости, а прохід здійснюватиметься виключно за спеціальними цифровими дозволами, виданими заздалегідь. Пріоритет безпеки: Керівництво поліції наголошує, що ці заходи є вимушеними через триваючі загрози ракетних обстрілів та необхідність забезпечення вільних шляхів евакуації у вузьких вуличках Старого міста.

Як відбувається церемонія

Напередодні Великодня у храмі Гробу Господнього гасять весь світ: лампади, свічки та панікадила. Після цього вранці священнослужителі різних християнських церков оглядають та запечатують Кувуклію – саме тут, за переказами, воскрес Ісус Христос.

Після завершення церемонії починається хресна хода. Єрусалимський патріарх заходить до Кувуклії для молитви. Перед цим його обов'язково перевіряють, щоби переконатися, що всередину не потрапив жоден сторонній вогонь.

Коли Благодатний вогонь сходить, патріарх виносить із Кувуклії запалені свічки – це символ віку Ісуса Христа до розп'яття. Біля храму на це диво щороку чекають представники семи християнських конфесій, які згодом везуть Благодатний вогонь до своїх країн.

Цього року поліція закликає паломників, які планують прибути до Єрусалима, не намагатися пройти до Храму без відповідних перепусток. Для тих, хто не потрапить на територію, планується організація прямих трансляцій на великих екранах у визначених безпечних зонах міста (якщо дозволить оперативна ситуація).

Великдень у 2026 році

Через різницю в календарях дати православних та католиків часто не збігаються. У 2026 році римо-католики та більшість протестантських громад святкуватимуть його 5 квітня, а православні віряни – 12 квітня.

