На Харківщині породілля задушила доньку та викинула в туалет

Жінка народила дівчинку вдома

На Харківщині 18-річна мешканка села Безруки цього тижня народила вдома дівчинку і за день задушила її, а тіло викинула в яму з нечистотами у дворі. Про це повідомляє Нацполіція у суботу, 29 січня.

«Я закрила їй рота і носа. Вона не плакала. Вона миттєво затихла і все», – розповіла вона правоохоронцям.

Своєму 25-річному чоловікові, який приймав пологи, жінка сказала, що за його відсутності віддала дитину соціальним службам.

Страшну знахідку виявила свекруха зловмисниці та повідомила поліцію у п'ятницю, 28 січня.

На адресу виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3. Копи провели огляд місця події та вилучили докази.

Зазначається, що у сім'ї вже є старша дитина, якій ще немає двох років.

Жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею про умисне вбивство (п.2 ч.2 ст.115 КК України). Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно зловмисниці.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 22-річна студентка з Палестини 6 січня народила дівчинку, а після загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.

Після цього, за даними правоохоронців, стан породіллі погіршився, вона поїхала до лікарні. Там і зізналась у скоєному. Поліцейським розповіла, що приховувала свою вагітність, а дитину народила мертвою.

Нагадаємо, увечері 6 січня в тіло немовляти у пакеті виявили в Харкові біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна.

Нагадаємо, раніше волинянка народила дитину і залишила її на вулиці.

Також у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.