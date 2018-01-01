Адвокати Януковича подадуть новий список свідків для допиту

До першої частини свідків з боку захисту Януковича увійшли 35 колишнії високопосадовців

Захисники екс-президента Віктора Януковича мають намір у четвер, 8 лютого, подати до Оболонського райсуду Києва другу частину списку свідків, яких вони хочуть допитати у рамках розгляду справи про державну зраду Януковича. Про це у середу заявив адвокат Віталій Сердюк. «Ми будемо готові подати завтра до суду другу частину переліку



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Фото: Ліга Захисник Віктора Януковича Віталій Сердюк подасть другу частину переліку свідків

До першої частини свідків з боку захисту Януковича увійшли 35 колишнії високопосадовців

Захисники екс-президента Віктора Януковича мають намір у четвер, 8 лютого, подати до Оболонського райсуду Києва другу частину списку свідків, яких вони хочуть допитати у рамках розгляду справи про державну зраду Януковича. Про це у середу заявив адвокат Віталій Сердюк.

«Ми будемо готові подати завтра до суду другу частину переліку свідків», - сказав він.

Як повідомлялося, 18 січня захист Януковича подав до суду список першої частини свідків, яких планує викликати на засідання у справі про державну зраду.

Зокрема, адвокати хочуть допитати 35 колишніх високопосадовців, серед яких екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв, екс-глава МВС Віталій Захарченко, екс-глава СБУ Олександр Якименко та інші.

Нагадаємо, 25 січня під час судового засідання було допитано народного депутата Рефата Чубарова та двох співробітників Управління державної охорони, які супроводжували Януковича під час втечі з Києва до Криму у лютому 2014 року.

18 січня на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

24 січня голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

Як відомо, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.